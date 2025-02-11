身障男在大安森林公園走失 隔天迷航到陽明山被尋獲

警方在陽明山上找到走失的小昱。（記者王冠仁翻攝）

2025/02/11 21:01

〔記者王冠仁／台北報導〕有語言障礙的25歲男子小昱（化名），某天跟家人一起到台北市大安森林公園散步，期間不慎走失，家人遍尋不著只好報警協尋。沒想到，隔天凌晨時刻，北投警方在陽明山一處道路巡邏時，發現一名男子獨自行走、臉色很差，於是上前關懷，恰好認出他就是被報失蹤協尋者。

北投分局大屯所長廖文麒與警員郭上豪，日前某天凌晨時刻在台北市陽明山上的泉源路巡邏，在靠近頂半嶺副近時，見到一名男子走路樣態搖晃怪異且不穩，由於當時天氣寒冷且周邊人煙稀少，警方擔心他恐發生意外，於是上前關懷。

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警方開口詢問基本資料、住家地址等資訊，沒想到這名男子都無法應答，正當員警苦惱之際，忽然察覺對方「似曾相識」，經查看警政通報後，赫然發現他就是昨天被通報協尋的失蹤人口小昱。

警方確認其身分後，發現他因天冷不斷發抖，立即脫下外套幫他披上禦寒，並立即將他載返派出所休息，也聯繫其家屬前來。

小昱事後趕到派出所，這才告訴警方，前一天他們在大安森林公園散步，期間他不慎走失，家人心急如焚找了一整天都沒有結果，只好前去向警方求助協尋。

北投分局呼籲，家中若有類似情況的成員，皆應隨時留意他們的去向，也可佩戴名牌、在衣服繡上姓名電話、申請愛心手環、向警方申請指紋建檔，以便外出迷途時能儘快確認身分並與家屬取得聯繫。

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