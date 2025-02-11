女法官協會改選 最高行政法院審判長王碧芳任理事長

大法官被提名人王碧芳。（資料照，記者廖振輝攝）

2025/02/11 19:07

〔記者楊國文／台北報導〕中華民國女法官協會日前召開會員代表大會，除完成理監事改選，並共同推舉獲賴清德總統提名為大法官人選的最高行政法院審判長王碧芳，出任第16屆女法官協會理事長，秘書長由高等法院審判長游士珺擔任，此外，大法官蔡彩貞出任監事。

據指出，王碧芳接任女法官協會理事長後，除將帶領女法官協會在既有體制與規模下穩定成長，也展望未來繼續透過女法官協會力量，為女法官同儕發聲、關心女法官工作環境，提升女法官專業學養，並善盡女法官協會關懷社會的宗旨，擴展女法官協會在國際上的地位與能見度。

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女法官協會於1995年1月4日創立，以102位創始會員為基礎，日前舉行創會30週年紀念大會，歷經30年發展後，目前會員人數已突破300人。

女法官協會指出，自創會以來，積極參與國際女法官協會會議，足跡遍布阿根廷、澳洲、菲律賓等地，與各國法官建立深厚友誼。此次30週年大會更邀請韓國女法官協會理事長率團來台祝賀，展現協會在國際司法界的合作成就，女法官協會在國內亦曾舉辦多場關注婦幼權益與人權保障的學術研討會，並邀請審、檢、辯、學四方交流，促進法律在實務上的有效應用。

根據統計，我國女法官比例逐年提升，2012年底仍低於男性10個百分點，但到2022年底已超越男性4個百分點，展現女性在司法界的崛起。展望未來，女法官協會在推動性別平等、增進女性法官專業素養與工作環境改善方面將扮演關鍵角色。

女法官協會年初召開第16屆會員代表大會，完成理監事改選，亦於2月7日舉行第16屆第1次理監事會議，會中選出常務理事5名、常務監事1名，並由出席理事共同推舉最高行政法院審判長王碧芳出任第16屆中華民國女法官協會理事長。

王碧芳為司法官第28期結業，曾任司法院大法官書記處（現改制為憲法法庭書記廳）處長、台北高等行政法院庭長等要職，審判與行政經驗俱豐。

除王碧芳外，獲選理事者包括，最高法院法官陶亞琴、蔡孟珊、管靜怡、何俏美、高等法院庭長吳淑惠、潘翠雪、高等法院審判長邱琦、紀文惠、高院法官呂寧莉、台中高分院法官胡宜如、高檢署檢察官戴東麗、新北地院庭長張筱琪、桃園地院庭長劉美香、臺北地院審判長唐玥出任。

監事方面，由司法院大法官蔡彩貞、最高行政法院法官林惠瑜、林欣蓉、臺北高等行政法院法官張瑜鳳、高雄高分院法官郭慧珊出任。

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