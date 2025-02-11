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    加快蒐集碎屍人魔罪證 中山大學專家田文敏帶來精密儀器助陣

    田文敏帶來精密儀器協助警方打撈證據。（記者洪臣宏攝）

    田文敏帶來精密儀器協助警方打撈證據。（記者洪臣宏攝）

    2025/02/11 18:13

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕碎屍人魔張介宗涉嫌殺害3名女性，並分屍丟棄前鎮運河，目前僅打撈出23殘骸，中山大學海洋環境暨工程學系副教授田文敏今（11）日主動伸出援手，帶來水下聲納探測儀探測水下狀況，希望協助蒐證上有所突破。

    田文敏今天中午獨自前往金鞏橋觀看打撈殘骸進度，他向記者表示，曾協助蓮池潭落水致死意外探查，隨後主動走向警方的前進指揮所，表達希望能夠幫忙。警方則協助架設並將水下聲納探測儀下吊至河裡。

    高市刑大技正林孝治表示，前鎮運河淤泥深厚，從上往下能見度只有1米，若潛水人員碰觸淤泥則水質會變得非常混濁，增加搜尋困難度。

    警方查出，嫌犯張介宗犯案後至少到前鎮運河18次，以腳踏車菜籃運屍塊，他的傾倒動作明顯，行徑大膽。被害人林婦、張婦殘骸陸續出水，警方今天在成功橋下以細網目漁網設下攔截網，縮小搜索範圍，家屬則希望能加強搜尋高雄港擱淺船舶，不要有任何錯漏。

    外界關切的頭顱及兇刀是定罪焦點，專案小組不排除張介宗刮骨刨肉，將器官及肉，甚至兇刀分批丟棄在前鎮河，今天雖未有斬獲，警方期待隨著更多設備投入，能尋獲更多證據。

    田文敏（左）帶來機密儀器協助打撈屍塊及兇刀等證據。（民眾提供）

    田文敏（左）帶來機密儀器協助打撈屍塊及兇刀等證據。（民眾提供）

    警方協助將探測儀器下吊至河裡。（民眾提供）

    警方協助將探測儀器下吊至河裡。（民眾提供）

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