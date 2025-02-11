小黃運將無照又酒駕 被逮還「挫屎」在警車上

施男無照又酒後駕駛計程車，被警方攔下帶回時，他還失禁挫屎在警車上。（記者陸運鋒翻攝）

2025/02/11 17:52

〔記者陸運鋒／新北報導〕施姓男子昨天深夜駕駛計程車，行經新北市深坑區松柏街時，因沿路搖搖晃晃被警方攔下，他不但無照駕駛，連營業登記證也過期，酒測值更高達0.57毫克，不過警方將施男帶回派出所時，他還失禁挫屎在警車上，另警方也感到無奈。

新店警分局調查，69歲施男日前就因酒後駕車被吊扣駕照，連營業營業登記也過期，他在昨天晚間開著車行的計程車，前往台北市南港區找朋友飲酒，結束後返回新北市深坑區住處時，因沿途開車搖搖晃晃，路過民眾發現後連忙報案。

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據了解，警方趕抵將施男攔下實施酒測，酒測值高達0.57毫克，隨後將施男帶上警車，但他竟失禁在警車便溺，令警方也感到錯愕，警詢後除將施男依公共危險罪嫌送辦外，同時依無照駕駛、營業登記證過期及酒測超標開出3張罰單，最高可罰逾14萬元。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

施男昨深夜駕駛計程車行經新北市深坑區時，因沿路搖搖晃晃被警方攔下，他不但無照駕駛，連營業登記證也過期，酒測值更高達0.57毫克 。（記者陸運鋒翻攝）

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