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    7旬山友嘉義梅山步道摔傷頭部 退役義消及時救援

    李姓7旬翁在梅山鄉圳北步道健行摔傷左耳流血。（梅山消防分隊提供）

    李姓7旬翁在梅山鄉圳北步道健行摔傷左耳流血。（梅山消防分隊提供）

    2025/02/11 18:27

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕李姓7旬翁今天上午獨自到嘉義縣梅山鄉圳北步道健行，疑腳部無力摔倒致左耳附近頭部流血，當時步道沒有其他遊客，李翁呼救時，在附近山上工作的林姓退役義消聽見到場查看，發現李翁頭部受傷不敢移動，立即打119求援，並幫助消防隊員將老翁攙扶到車道由救護車送醫。

    梅山消防分隊小隊長林順立指出，沒有三高慢性病的李姓7旬翁經常到圳北步道健行，但今天早上10點左右獨自走在圳北步道，突然覺得腳沒有力氣而摔倒，幸林姓退役義消及時出現，讓孤立無援的李翁頓時安心不少，而受過救護專業訓練的林姓退役義消發現傷者頭部流血並未加以移動，先幫忙止血及打電話求援，正確又及時的處置，讓傷者的傷勢不致於擴大。

    林順立表示，救護車能到的地方距傷者還有100多公尺、約200多個階梯，消防隊員幫忙李翁清創、包紮後，再由林姓退役義消協助攙扶，慢慢走下階梯到救護車停車處，靠著民力支援完成這場有些難度的救援任務。

    李姓7旬翁圳北步道健行摔傷，由林姓退役義消（前左）協助攙扶下階梯送醫。（梅山消防分隊提供）　

    李姓7旬翁圳北步道健行摔傷，由林姓退役義消（前左）協助攙扶下階梯送醫。（梅山消防分隊提供）　

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