台中酒駕男辱罵警察三字經 「這原因」判無罪確定

陳男不滿員警攔查酒駕辱罵三字經。示意圖、與本案無關。（記者張瑞楨攝）

2025/02/11 17:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓男子酒駕被員警盤查，他不滿員警要酒測，辱罵王姓警員「X你娘」，被王員依妨害公務罪移送台中地檢署法辦起訴，不料，台中地院與高等法院台中分院一審、二審都認定，國家（包含警察）對於人民出於抗爭或質疑時，所說的侮辱性言論，於「一定範圍內宜適度容忍」，陳男沒有持續辱罵，也配合酒測，未達干擾公務程度，判決陳男無罪確定。

判決書指出，陳男於2023年5月17日傍晚5時許，酒後騎乘機車行，經台中市龍井區中華路1段102巷口時，被中市警察局烏日分局龍井分駐所王姓警員攔查，陳男不滿王員要對他酒測，竟基於侮辱公務員犯意，辱罵王員「X你娘」，還嗆聲「9萬多而已」（台語），被王員移送中檢，檢方依妨害公務罪法辦。

請繼續往下閱讀...

台中地方法院一審認為，國家對於人民出於抗爭或質疑時，所說的侮辱性言論，於「一定範圍內宜適度容忍」，陳男坦承辱罵三字經，他當時騎乘機車，行車搖晃、臉色通紅，警方攔查時情緒不穩，因而有辱罵髒話，但王員質問「你罵什麼？」，陳男旋即停止，並未繼續辱罵，且後續要求配合實施酒測後，陳男也立即配合施測並無抗拒，短暫、不具持續性的辱罵言語，雖使人心生不快，對於王員執行酒測勤務，未達明顯干擾程度，自與刑法第140條侮辱公務員的構成要件不符，據此判決無罪。

台中地檢署上訴二審，高等法院台中分院見解與一審相同，於今天（11日）駁回中檢的上訴，維持陳男無罪，全案判決確定。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法