下令開槍打死脫逃東非狒狒 桃市府農業局技工判刑8月

桃園市政府農業局人員在捕獲脫逃的狒狒後，拿著獵物擺拍，事後傳出狒狒被槍殺死亡，引發社會譁然。（資料照）

2025/02/11 17:27

〔記者余瑞仁／桃園報導〕六福村動物園飼養東非狒狒於2023年3月從動物園脫逃，狒狒在桃園區平鎮區首度露出行蹤後，一路轉往楊梅、新屋區移動，頓時吸引國人眼球，桃園市政府農業局組成捕獵隊伍，當月27日在楊梅富岡地區捕捉時，林務局移除外來種「埃及聖䴉」的林姓獵人開槍打死狒狒，造成社會譁然。桃園地檢署調查後認定桃市府農業局徐姓技工下達「可以直接對狒狒開槍」指令，被依違反野生動物保育法起訴；桃園地院今天審結將徐姓技工判處8月徒刑。

為捕捉脫逃的狒狒，桃園市政府農業局當時成立「桃園市抓狒戰情室」，2023年3月27日下午有民眾通報在楊梅富岡地區的校園發現狒狒，當時狒狒闖入民宅被關入房內，農業局人員成功圍捕後，卻在移動狒狒時發現血跡，送至六福村動物園救治仍不治，而農業局專門委員當時在逮捕狒狒後於現場擺拍，慘遭各界撻伐，事後請辭。

請繼續往下閱讀...

開槍的林姓獵人接受調查時指稱，是受新竹縣政府農業處委託前往協助圍捕狒狒，桃檢檢察官經調查、釐清案情後，確認是桃園市政府農業局徐姓技工指示開槍，將他依違反野生動物保育法起訴，開槍的林姓獵人獲不起訴處分。

桃園地院審理時，徐辯稱未在圍捕行動中下令林姓獵人開槍，且不知道林當時有攜帶獵槍；他並稱，因狒狒凶暴，他為保護民眾安全，應有野生動物保育法第21條第2項的適用等語。法官綜合諸多證人證詞及現場照片，認定徐知悉獵人攜帶具殺傷力之原住民自製獵槍，並非麻醉槍，且分別向林姓、劉姓獵人指示見到狒狒時可以直接開槍，而徐指示時，客觀上無緊急危難情狀，足認徐有宰殺保育類野生動物犯意，並利用獵人槍殺保育類野生動物的客觀事實，其辯詞不足採信。

法官審酌認定，徐被告明知本案狒狒為珍貴稀有野生動物，以麻醉槍圍捕已足，卻罔顧政府保育野生動物之用心，利用不知情之獵人宰殺，危害自然生態之平衡，妨礙環境之永續發展，又自始否認犯行，今天審結判處徐姓技士8月徒刑。可上訴。

六福村動物園飼養東非狒狒於2023年3月從動物園脫逃，被林姓獵人開槍打死，桃園地院今天審結將下令開槍的桃園市政府農業局徐姓技工依違反野生動物保育法判處8月徒刑。示意圖。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法