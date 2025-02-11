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    怒告社區前主委侵占6000萬停車費 現任主委再爆：借錢拿車位抵押

    基隆市大慶大鎮A棟登輝專案社區公寓大廈管委會新任陳姓女主委（右1）下午到基隆地檢署按鈴控告前鄭姓女主委侵占社區停車費。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市大慶大鎮A棟登輝專案社區公寓大廈管委會新任陳姓女主委（右1）下午到基隆地檢署按鈴控告前鄭姓女主委侵占社區停車費。（記者林嘉東翻攝）

    2025/02/11 20:40

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市大慶大鎮A棟登輝專案社區公寓大廈管委會新任陳姓女主委指控，與前任鄭姓女主委交接時，不僅沒有帳本、帳冊，鄭女收了30年的停車費結餘款竟然為0元，今天到基隆地檢署按鈴控告鄭女侵占社區停車費。鄭女受訪則喊冤，交接時都有把多年來收據、帳冊、帳本交給陳女，相關收據她也都有留著，到時候會向檢察官說明。

    陳女指出，社區只收停車費，法定停車位163位，每個車位以一個月收1000元計算，30年下來，也收了將近6000萬元停車費；鄭女擔任主委30年，收了將近6000萬停車費去了哪裡？她半年前與鄭姓前主委交接時，鄭女不僅拿不出帳冊，帳本，還說她沒有到銀行開戶，收了30年停車費結餘款竟為0元。

    陳女指出，她接主委後查出，鄭女以主委名義跟住戶借錢，再把社區停車位抵給住戶永久停車，社區車位是全住戶所有，鄭女怎麼可以把社區公共停車位當作自己的資產，抵押給借錢給她的住戶停車？因此到地檢署按鈴申告，控告鄭女侵占罪。

    鄭女受訪則說，半年前，她與新任主委交接時，有把帳冊、帳本交給陳女。她當主委30年，每筆帳戶都很清清楚楚，也都有收據，到現在還留著，她並沒有跟住戶有私人借貸，把社區停車位抵給住戶使用。既然陳女已提告，她會向檢察官說清楚。

    基隆市大慶大鎮A棟登輝專案社區公寓大廈管委會新任陳姓女主委（右2）按鈴控告前鄭姓女主委侵占社區停車費。（記者林嘉東攝）

    基隆市大慶大鎮A棟登輝專案社區公寓大廈管委會新任陳姓女主委（右2）按鈴控告前鄭姓女主委侵占社區停車費。（記者林嘉東攝）

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