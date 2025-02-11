彰監金雞母！花燈班年營業額1200萬 受刑人月領40K

彰化監獄花燈班，去年營業額近1200萬元。（記者陳冠備攝）

2025/02/11 17:11

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化監獄「儒林工坊」花燈班，每年受邀台灣燈會參展，也吸引全國各地的企業、宮廟，甚至海外團體訂購花燈，光去年就製作472件，營業額近1200萬元。成為彰化監獄的金雞母。彰化監獄表示，旺季時，花燈班成員作業金每月可達4萬元，出獄後還有人月薪輕鬆突破6萬元。

彰化監獄花燈班成立已有22年，目前花燈班成員37人，是目前全國矯正機關中規模最大的花燈製作場所，他們創新的工藝技術，幾乎每次參加台灣燈會花燈競賽都能獲獎，去年獲得機關團體組特優，今年則以「桃迎福祿壽，航向新紀園」作品獲得優等，另外有13件作品分獲甲等及佳作，實力超群。

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彰化監獄秘書王柏欽表示，彰監花燈班作品每年在台灣燈會與各縣市大型燈會亮相，2019年還受邀參加日本神戶「Love Taiwan 2019 In KOBE」慶典，為國爭光，因為技術備受肯定，近年開始與政府機關與民間企業合作，製作節慶應景花燈，讓受刑人參與實際生產，累積實務經驗，去年合計製作大小花燈472座，營業額1119萬，首次突破千萬，讓受刑人自我肯定，提供重返社會的機會。

重刑犯才有機會加入花燈班！王柏欽表示，花燈班成員每月平均勞作金約為7000至8000元，旺季可達3至4萬元，對比一般受刑人每月勞作金400至500元，可說是「高收入」的一群，不過加入花燈班必須要有電焊、鐵工，美工相關科系專長，另外條件必須為長刑期，至少10年以上，因為學習花燈製作必須長時間投入，才能學會真正技術，很多人都因條件嚴苛被淘汰。

花燈班吳姓成員表示，他因案被判刑18年，因有鐵工專長進入花燈班第9年，很高興能跟各位同學一起合作完成「桃迎福祿壽，航向新紀園」作品並獲獎，覺得很有成就感，能學到一技之長，未來出去會繼續從事這行業，這也是他來此學習的目的。其他成員說，還沒出去就已經有公司想挖角，據學長說，旺季時月薪可輕鬆突破6萬，令更生機會充滿期待。

彰化監獄花燈班，去年合計製作大小花燈472座。（記者陳冠備攝）

彰化監獄花燈班成立已有22年，擁有全國矯正機關中規模最大的花燈製作場所。（記者陳冠備攝）

彰化監獄今年則以「桃迎福祿壽，航向新紀園」作品，參加台灣燈會花燈競賽，獲得機關團體組優等。（記者陳冠備攝）

彰化監獄花燈班每月平均勞作金在旺季時可達3至4萬元。（記者陳冠備攝）

彰化監獄花燈班去年營業額突破千萬，成為彰化監獄自營作業金雞母。（記者陳冠備攝）

彰化監獄花燈班，去年參加台灣燈會花燈競賽，製作「龍祥鳳舞圓滿福祿」花燈，獲得機關團體組特優。（記者陳冠備攝）

彰化監獄自營作業以花燈、蛋黃酥及蕎麥麵最為有名。（記者陳冠備攝）

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