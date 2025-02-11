前方已煞停仍追撞釀死亡故事！ 國道4車連環撞只有1人判刑

國道三號彰化路段發生3車追撞的意外事故，廂型車因此起火燃燒，車子燒成火球。（民衆提供）

2025/02/11 17:13

〔記者顏宏駿／彰化報導〕前年9月6日晚間，國道3號彰化路段發生一起重大車禍，1部廂型車發生故障停車冒煙，車主將車停靠路肩，不料，車主下車拿東西時，卻遭後方車輛撞上倒在車盤底下，後方另2輛自小客車因煞車不及也追撞上，造成連環撞的意外。廂型車燒成火球，車主傷重不治，3部車都衝撞前車，但只有第2部車的張男被起訴，該案經彰化地院審理，法官認定，張男未保持安全車距，衝撞前車，才釀成大禍。

判決書指出，林姓駕駛因廂形車故障，停放於國3南向197.7公里處外側車道。第1輛自小客車為閃避事故車已煞停，但駕駛第2部車的張男因煞車、閃避不及，追撞前方已煞停的自小客車，導致自小客車遭撞後向前推撞事故車，事故車起火燃燒。

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張男稱，他的過失行為確實是造成被害人死亡結果的原因之一，但另外2名自小客車駕駛也有過失，也應同負過失致死之責。法官認為，另2名駕駛經檢察官不起訴處分，法院不得對未經起訴的犯罪審判。

法官審酌，被告未盡注意義務，被害人也未擺放故障標誌警示及事發時站在加速車道附近，發生此件交通事故，致被害人受傷送醫救治仍死亡，被告尚未與被害人家屬成立調解、未填補其犯罪所生損害，依過失致人於死罪處有期徒刑6月，可易科罰金，可上訴。

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