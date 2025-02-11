解析殺人魔行凶動機 高大成點出嗜財如命：找出「這點」可逼認罪

高大成大膽推測，張嫌謀財害命，找出金流，可逼他承認犯案。（記者蔡淑媛攝）

2025/02/11 18:17

〔記者蔡淑媛／台中報導〕高雄連續殺人魔張介宗涉嫌殘殺兄嫂和2名老婦分屍，目前只找到2名老婦部分殘骸，法醫高大成推論，張嫌大嫂去年11月底可能已經遇害，距離現在2個月多月，屍塊丟到前鎮河不是被魚吃掉、腐爛或是流到下游，恐怕很難找到。他也大膽推測，張嫌謀財害命，找出金流，可逼他承認犯案。

高大成認為，張嫌的感情糾紛可能性不高，但嗜財如命，謀財害命，至今仍矢口否認犯案，可能他知道這3條人命，只要坦承任何一個就死定了，又或是還在他犯案未被發現，建議從他出獄20多年來，可追查金流，找出財務拮据的時間點，可能也有犯案，一一突破心房。

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檢警除了在張嫌家中採到3名被害者血跡的生物跡證，目前僅在高雄港和5號船渠找到部分殘骸證實是林婦的右手掌和左腳掌，以及張婦的胸部組織，頭顱尚未找到，而黃姓兄嫂除了張嫌家的一滴血跡，屍體及屍塊至今未發現。

監視器錄下張嫌在2月3日手拿黑色塑膠袋，疑似裝盛方形物體丟棄，高大成以袋子形狀與拿物重量，懷疑可能是丟棄沾染血跡的衣服，而非頭顱。他說，目前也未找到死者的頭顱及長骨（手骨、腿骨）可能也沉入水中，難以找到，推測不可能在家碎骨，更不可能沖入馬桶，挖找化糞管，頂多找到碎骨或屍體的DNA。

針對有鄰居在案發時間曾聞到臭味，高大成說，完整遺體大約在死後20小時會出現臭味，變成肉塊則約2天，他也再度強調，作案凶器應該還在住家或是附近，但是並不好找，可能藏匿公寓暗處或放在鄰居處且不常用的地方，讓他隨時可取得。

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