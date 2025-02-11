驚悚畫面曝！賓士車駕駛未繫安全帶 國3木柵隧道自撞翻覆拋飛

駕駛未繫安全帶被拋出車外瞬間。（記者徐聖倫翻攝）

2025/02/11 16:27

〔記者徐聖倫／新北報導〕行車務必繫上安全帶！國道警察局統計，去年度國道上發生的交通事故中，未依規定繫上安全帶導致死亡的人數高達20人，占所有交通事故死亡人數比達24%，國道警察局今日特別公布一段驚悚的車禍行車紀錄器畫面，提醒用路人上路時務必繫上安全帶。

監視器畫面顯示，去年1輛賓士轎車行經國道3號北向23公里木柵隧道，駕駛疑恍神導致汽車失控，不斷向左偏移，最後撞上隧道壁後翻覆數圈才停下，車輛所有車窗、天窗、擋風玻璃等全數破裂，73歲張姓駕駛因未繫安全帶被拋出車外。

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張男傷勢為腦溢血、腰椎骨折，傷勢非常嚴重，但還好送醫及時保住一命，警方經抽血檢測，其酒測值為0。

國道警察局表示，這起意外駕駛命大，送醫後撿回一條命，但發生這種嚴重意外又不繫安全帶的案例，能活下來的卻是少數。警方指出，車禍未繫安全帶與繫上安全帶的駕駛拋飛率，相較之下前者為後者的30倍，死亡率前者則為後者的3.6倍。

國道警察局統計，去年度警方取締未依規定繫安全帶計有16萬多件，顯然還是有不少用路人觀念不正確。警方後續將加強取締，利用高速公路制高點蒐證舉發，且前、後座都該繫上安全帶，不滿4歲且體重低於18公斤幼童則需安全座椅。警方表示，用路人應養成上車及繫上安全帶的好習慣，保護自己也保護家人的生命安全。

汽車毀損非常嚴重。（記者徐聖倫翻攝）

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