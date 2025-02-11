為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    驚悚畫面曝！賓士車駕駛未繫安全帶 國3木柵隧道自撞翻覆拋飛

    駕駛未繫安全帶被拋出車外瞬間。（記者徐聖倫翻攝）

    駕駛未繫安全帶被拋出車外瞬間。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/02/11 16:27

    〔記者徐聖倫／新北報導〕行車務必繫上安全帶！國道警察局統計，去年度國道上發生的交通事故中，未依規定繫上安全帶導致死亡的人數高達20人，占所有交通事故死亡人數比達24%，國道警察局今日特別公布一段驚悚的車禍行車紀錄器畫面，提醒用路人上路時務必繫上安全帶。

    監視器畫面顯示，去年1輛賓士轎車行經國道3號北向23公里木柵隧道，駕駛疑恍神導致汽車失控，不斷向左偏移，最後撞上隧道壁後翻覆數圈才停下，車輛所有車窗、天窗、擋風玻璃等全數破裂，73歲張姓駕駛因未繫安全帶被拋出車外。

    張男傷勢為腦溢血、腰椎骨折，傷勢非常嚴重，但還好送醫及時保住一命，警方經抽血檢測，其酒測值為0。

    國道警察局表示，這起意外駕駛命大，送醫後撿回一條命，但發生這種嚴重意外又不繫安全帶的案例，能活下來的卻是少數。警方指出，車禍未繫安全帶與繫上安全帶的駕駛拋飛率，相較之下前者為後者的30倍，死亡率前者則為後者的3.6倍。

    國道警察局統計，去年度警方取締未依規定繫安全帶計有16萬多件，顯然還是有不少用路人觀念不正確。警方後續將加強取締，利用高速公路制高點蒐證舉發，且前、後座都該繫上安全帶，不滿4歲且體重低於18公斤幼童則需安全座椅。警方表示，用路人應養成上車及繫上安全帶的好習慣，保護自己也保護家人的生命安全。

    汽車毀損非常嚴重。（記者徐聖倫翻攝）

    汽車毀損非常嚴重。（記者徐聖倫翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播