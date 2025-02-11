遠化新埔廠氣爆 楊文科建議中央修法：管線汰換納入工安檢查

遠東新世紀公司新埔化纖總廠棉六廠2月6日鎮氣爆事件釀成多人傷亡，新竹縣消防局調查研判管線洩漏處在棉六科跟重九科共用的管線區。（新竹縣消防局提供）

2025/02/11 16:36

〔記者廖雪茹／新竹報導〕遠東新世紀公司新埔化纖總廠棉六廠2月6日氣爆釀成多人傷忘，被勞動部職安署依法勒令停工。新竹縣長楊文科今（11）日在主管會報中說，為提升工廠運作安全，除地方政府職權外，他指示縣府單位研議向中央勞動部建議，針對工廠設備老舊管線，列入檢視項目之中，嚴格檢查，確保工安，也要求縣內工廠加強自我安檢。

新竹縣消防局長陳中振說，消防局2月6日派員配合勞動部職安署，共同調查遠東化纖總廠北廠區爆炸火災案。職安署副署長萬榮富指出，廠內洩漏時有偵察到並有警報，廠方集合員工到場處理。不排除熱媒油（道生油）管線長久使用致腐蝕或劣化，甚至破裂導致熱媒油洩漏，未能及時遮斷阻漏。當天凌晨2點47分發生劇烈爆炸，大批員工受傷。廠方於2點53分通報消防局派員搶救，現場員工2死19傷。

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消防局2月7日再次派員調查，研判管線洩漏處在棉六科跟重九科共用的管線區，洩漏汽化後瀰漫至絲七科、棉六科區域。在洩漏和起火交互作用下，廠房內的道生油幾近全數洩漏。

陳中振說，管線及閥件等老舊設備，相關檢查及罰則權責屬中央勞動部職安署，消防局將強化就廠方自主教育訓練及通報系統。未來會行文給職安署，希望針對廠內管線加強檢點或訂定相關規範，消防局將配合中央相關聯合稽查。

楊文科說，對於這次爆炸事件造成人員傷亡，深感遺憾，日前也前往殯儀館向家屬表達關懷之意。針對工廠安全檢查權責，他強調縣府必須要提出建議及作法，除縣府職權外，將建議勞動部職安署相關法規應重新修訂，也特別指示產業發展處要求縣內工廠，針對製造、加工或使用危險物品，謹慎依相關規範檢討放置、建置安全防護措施及定期檢修相關機器或管線，以減少災害發生及降低其危害性。

產發處長陳偉志說，關於聯合稽查，鍋爐設備部分權責為職安署，發生空污時權責則是縣府環保局，希望勞動部針對這次事件能因應修法，把相關設備管線應列為檢查項目。至於地方政府聯合稽查則是針對作業廠房、工廠登記範圍、產品符合登記及危險物品存放區等，並未包含設備管線。

新竹縣長楊文科指示縣府單位研議向中央勞動部建議，針對工廠設備老舊管線，列入檢視項目之中，嚴格檢查，確保工。（記者廖雪茹攝）

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