「強吸胸部頭埋雙腿」猥褻女法官、書記官判刑 法官蔡明宏上訴否認犯行

停職的士林地院庭長蔡明宏被控褻女法官和女書記官，被依2個強制猥褻罪判刑2年2月，蔡不服上訴，高院今天開庭前，蔡強調絕無猥褻不法，請求高院判他無罪。（記者楊國文攝）

2025/02/11 17:31

〔記者楊國文／台北報導〕士林地院男法官蔡明宏（已停職），被控3年前在車內強制猥褻同法院女法官，以及18年前猥褻一名女書記官，甚至強行吸吮左乳、將頭臉埋入她雙腿稱「再5分鐘就好」，行徑囂張，一審依2件強制猥褻罪分別判刑1年6月、1年，定合併應執行2年2月徒刑，蔡不服，提起上訴，高等法院今下午2時30傳訊蔡出庭審理，蔡仍否認猥褻犯行，請求高院判他無罪，還其清白。

蔡明宏今在開庭前提出4點聲明，蔡指出，絕無對告訴人有任何猥褻不法行為，本案審理過程所呈的之證據已足以證並無對告訴人等人有何不法行為，法院卻置之不理，予以忽略，但對於明顯與證據矛盾、存在重大瑕疵之告訴人指訴，法院卻未有必要之質疑與審查，率予採信。

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另外，台北地院判決結果可知，法院未充分斟酌對他有利事證，採認告訴人片面且與客觀證據不符的指控，導致判決背離事實、顯失公平。蔡強調，無法認同一審判決結果，堅決提出上訴，力爭清白到底。

此案爆發後，監察院去年3月12日全票通過彈劾蔡明宏，移送職務法庭懲戒。

2022年6月一名署名「妳不孤單」的士院法官在法官論壇發文指出，2022年11月15日中午，蔡明宏假借關心工作，開車載剛分發不久的年輕女法官至陽明山用餐，並刻意選擇不同的路線下山，女法官發現路徑有異，拿出手機欲查地圖，蔡卻用手將她手機壓回提袋內，將車駛進中湖戰備道的無尾巷內藉故停車，對女法官進行「不只一輪的噁心騷擾行為」。

士林地檢署展開調查，蔡除了猥褻女法官案，還查出早在2007年擔任士院行政庭長時，也涉犯另一件強制猥褻案，利用行政庭長權勢，以感謝辛勞為藉口，邀約法院一名女職員共進晚餐，開車載她吃土雞後，又托詞稱要去陽明山勘查士院活動路線，改道上山。

蔡途中於人跡罕至的避車彎停車，藉口「頭暈就該休息」按摩女職員肩膀及脖子，順勢從後環抱住她，隔衣撫胸並強吻，再伸手進她毛衣內將胸罩上推，吸吮左乳。被害人氣憤地問：「你不怕丟了行政庭長的位置？」蔡回：「早就不想做了」，接著蔡更將頭臉埋入她雙腿間，並喃喃自語「再5分鐘就好」，強行猥褻得逞。

蔡移轉管轄由北院審理獲准。北院審理期間，蔡明宏不認罪，數度在庭外對媒體喊冤，質疑女職員控詞前後不一致，例如喝咖啡、性騷的前後時序相反，他還詛咒被害人「前後說法不一、誣賴陷害別人的人，會被上天懲罰」。

北院去年8月21日依2個強制猥褻罪，將蔡強制猥褻女書記官的部份判刑1年6月，另件強制猥褻女法官只判刑1年，定合併應執行刑2年2月。蔡不服，上訴高院審理。

監察院查出蔡除了本案的2件犯行，還涉犯3件性騷、猥褻女子案，分別是2004年在車上性騷擾A女、2009年在MTV包廂性騷擾C女、2010年在辦公室多次性騷擾D女，3案正由士林地檢署偵查中。

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