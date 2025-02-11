黑幫大哥遭割頸棄屍花蓮山區 主嫌怕被幫派報復出面投案

花蓮縣24歲楊姓男子遭殺害棄屍山區，花蓮警方逮捕主嫌林姓男子移送法辦。 （警方提供）

2025/02/11 15:37

〔記者王錦義／花蓮報導〕24歲楊姓男子遭棄屍花蓮山區一案，警方先逮捕涉案的另名楊姓男子後，在逃林姓主嫌因擔心被幫派報復，昨晚選擇出面投案，經警方調查，全案疑因楊姓死者的販毒贓款帳目不清，先將林姓小弟教訓一頓，林嫌心有不甘，憤而持刀刺殺死者，至於確實死因，正由警方釐清。

據了解，楊姓死者有參與黑幫活動，2017年涉犯一件少年殺人案件入獄服刑，出獄後，平時疑帶小弟販毒，日前疑似因販毒贓款數目對不上，而小弟又交代不清，引發楊男怒火，把小弟狠狠教訓，進而引發這起命案。

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花蓮縣吉安警分局鎖定在逃的林姓男子，而林擔心遭幫派報復，因此選擇投案，昨晚與警方約在桃園市，警方見林嫌現身，並漏夜送回花蓮，但林姓嫌犯拒絕夜間偵訊，今天早上進一步詢問釐清案情，但他否認動手，供詞反覆不一，據初步了解，楊姓死者是頸部中了刀傷，傷及動脈失血過多致死，13日要正式解剖確認死因。

警方發現，楊男3日晚間與26歲林嫌、22歲楊嫌等人相約在一處檳榔攤碰面，當天晚間8點多一行人前往白鮑溪上游，林嫌不甘上次遭到楊男教訓，涉嫌抽出折疊刀朝其頸部猛刺，當場劃破動脈濺血，並把屍體推落溪谷棄屍，之後隨手在附近丟棄兇刀。

事隔一日後，林嫌越想越不對，擔心楊男陳屍地點太過顯眼，找來另名29歲陳姓男子帶路，3人重回現場，把楊男的遺體以尼龍袋包裹、水管綑綁後，塞在後車廂四處找尋偏僻的棄屍地點，繞來繞去最後汽車輪胎爆胎，因此選在秀林鄉木瓜溪龍澗發電廠附近丟入山谷；3名犯嫌在該處逗留約4小時，直到5日清晨6時才離開現場。

花蓮縣刑大指出，警方前夜在死者頭七的日子突破22歲楊姓車主心防，供出死者已遭林男殺害棄屍，但楊嫌供詞反覆不一，協請消防局搜山未獲，經專案小組逐一戳破，幾經周旋，昨才透露棄屍在秀林鄉木瓜溪龍澗發電廠附近深約40公尺的懸崖下，經花蓮縣消防局搜救人員架繩索垂降山區發現屍體，今天把楊男先移送花蓮地檢署遭法院羈押獲准，協助棄屍的陳男15萬元交保。

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花蓮縣24歲楊姓男子遭殺害棄屍山區，花蓮警方逮捕主嫌林姓男子移送法辦。 （警方提供）

花蓮縣24歲楊姓男子遭殺害棄屍山區，花蓮警方逮捕主嫌林姓男子移送法辦。 （警方提供）

花蓮縣24歲楊姓男子遭殺害棄屍山區，花蓮警方逮捕主嫌林姓男子移送法辦。 （警方提供）

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