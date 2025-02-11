高雄碎屍案傳缺經費挖化糞池 警方否認

張介宗涉嫌在住所殘殺兄嫂和友人共3名老婦，傳出專案小組因經費不足而暫停開挖化糞池，但高市刑大否認，據里長表示，當地早已改為污水排水管，無化糞池。（資料照）

2025/02/11 15:37

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄殺人碎屍魔張介宗涉嫌殘殺兄嫂和2名老婦，由於目前僅找到其中2名被害者的部分殘骸，傳原本專案小組有意開挖張男住處的化糞池採證，但因預算不足而作罷，對此，高雄市刑事警察大隊澄清，目前生物跡證採集和所有管路蒐證完備，已鞏固相關犯罪事證，尚無開挖化糞池之必要，當地里長亦說明，張嫌住家已做污水排水管，並無化糞池。

張介宗（71歲）殘殺黃姓兄嫂、友人張婦和林婦，檢警除了在張嫌家中採到3名被害者血跡的生物跡證，目前也僅在高雄港和5號船渠找到部分殘骸證實是林婦的右手掌和左腳掌，以及張婦的胸部組織，因重要的頭顱尚未被找到，且黃姓兄嫂除了張嫌家的一滴血跡外，屍體至今未有發現。

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今傳出專案小組原本有意針對張嫌住處的化糞池進行開挖採證，但考量該公寓有其他住戶，開挖加上修繕費用至少超過百萬元，加上但警政署被藍白凍結30億餘元刑事辦案工作經費、刑事證物耗材採購等而喊停。

對此，高市刑大指出，專案小組遵照高雄地檢署檢察官指揮偵辦，執行生物跡證採集，所有管路入出口均蒐證完備，鑑驗出被害人生物跡證，勘驗過程嚴謹、縝密，已鞏固相關犯罪事證，因此依據比例原則，在衡酌侵害人民權益最小的狀況下，尚無開挖化糞池之必要，故也無涉經費不足之問題。

張嫌住家的陳姓里長亦說明，當地已在多年前改做污水排水管，據他了解已無化糞池的存在，因此，應該也無開挖化糞池之可能。

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