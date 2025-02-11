宜縣平地賞櫻秘境八重櫻被開膛破肚 將向釀禍代耕業者求償

宜蘭縣羅東鎮羅莊櫻花步道櫻花樹傳出遭人「開膛破肚」，畫面曝光後引發撻伐聲浪。（記者江志雄攝）

2025/02/11 14:58

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮羅莊櫻花步道櫻花樹傳出遭人「開膛破肚」，有10年樹齡的八重櫻樹幹傷痕累累，畫面曝光後引發撻伐聲浪。羅東鎮公所今（11日）查出，代耕業者春耕時農機擦撞櫻花樹，有10多株受波及，其中2株樹幹斷裂，已經報警將向業者求償。

羅莊櫻花步道位在羅莊大排河岸兩側，總長度2.2公里，被譽為宜蘭縣平地的賞櫻秘境，種植的櫻花樹以八重櫻、墨染櫻為主，另有台灣山櫻、香櫻，合計1200株，紅色系的八重櫻花朵目前陸續開花，吸引不少人到此健行賞櫻，下個月將換上白中帶粉的墨染櫻花綻放。

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賞櫻遊客昨天發現，羅莊櫻花步道櫻花樹幹有被人鋸斷痕跡，拍照後PO上網，直指櫻花樹需要多少年才能長這麼粗，看了讓人心痛不已，盼相關單位了解一下，PO文一出引起網友熱議。經調查，遭遇橫禍的是適逢花期的八重櫻。

羅東鎮公所經建課長黃英傑說，根據地面上機具輾痕，查出8日當天代耕業者駕駛農機到羅莊櫻花步道附近農田春耕，擦撞步道上櫻花樹，初估10株受波及，有2株的樹幹斷裂，事發後，鎮公所已經報案，要向肇事者求償。

羅莊櫻花步道屬於水防道路，非公務車禁止進入，黃英傑說，鎮公所將增設告示牌，提醒各界遵守規定，至於農耕期間若有過路需求，在不影響櫻花樹前提前，也會同意農機使用水防路面。

羅東鎮羅莊里長張添財說，羅莊櫻花步道在羅莊櫻花養護志工隊悉心照顧下，成了地方上熱門健行步道，農曆年後進入一年一度櫻花季，歡迎相揪來賞櫻，並呼籲大家發揮公德心，共同維護環境清潔。

羅莊櫻花步道櫻的八重櫻盛開。（記者江志雄攝）

羅莊櫻花步道是地方上熱門健行步道。（記者江志雄攝）

斷裂的櫻花樹樹枝。（記者江志雄攝）

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