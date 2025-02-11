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    高雄殺人魔中過400萬賭金？ 議員吳銘賜：聽聞他麥寮、華西街都有「妻辣」

    高雄碎屍魔張介宗昨被檢警首度借提，押解「回家」二度採證。（資料照）

    高雄碎屍魔張介宗昨被檢警首度借提，押解「回家」二度採證。（資料照）

    2025/02/11 15:18

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄連續殺人分屍案張姓兇嫌、曾求助高市議員吳銘賜協助申辦低收入補助；吳銘賜證實嫌犯來過，並引述友人說法，指張嫌出獄後曾受雇擔任鋼構吊裝工20多年，還參與過101、85大樓等工程，但他太愛賭博、還曾贏過400多萬元，結果一無所有，最後還殺人，真的反差太大。

    吳銘賜回顧，張嫌是去年12月13日，由兒時玩伴陪同到服務處，想委請協助申辦低收入戶補助，當時張嫌從頭到尾都沒說話、感覺很木訥，都是玩伴在介紹張嫌。

    玩伴（七旬翁）介紹張嫌曾關過兩次「無期的」，讓吳銘賜印象深刻，等他填寫資料後初步查證，發現張嫌已領過勞保退休金百餘萬元，遂婉轉跟張嫌分析申請過關的機會不太大。

    玩伴再告訴吳銘賜，張嫌出獄後擔任鋼構吊裝工人，曾參與過101、85大樓、衛武營藝術文化中心等指標工程，所以20多年退休後領得百餘萬元勞保；張嫌這時才向吳銘賜透露，勞保百餘萬元都被朋友借走了。

    不過玩伴事後又跟吳銘賜說，張嫌很愛賭博，常賭天九牌、簽六合彩或539，還曾中過400多萬元賭金，但最後還是都沒了。

    吳銘賜聽玩伴說，張嫌在華西街、麥寮聽說都有「妻辣」，平時也會在前鎮某公園出入，更多時間則是在左營、三民區的公園活動。

    吳銘賜推算張嫌來申請低收入戶時，應該已經動手殺人，關過兩次還認真工作20多年，很難想像竟然殺了那麼多人，感慨反差太大。

    張嫌曾求助議員，想申請低收入戶補助。（記者王榮祥翻攝）

    張嫌曾求助議員，想申請低收入戶補助。（記者王榮祥翻攝）

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