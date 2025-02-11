航警局即時伸出援手 民眾出國前遺失皮夾順利尋獲

搭機出國前最怕遺失皮夾證件，增加行程麻煩。（記者劉禹慶攝）

2025/02/11 14:25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕出國前最怕臨時遺失皮夾證件，不僅行程延誤，更會影響心情。澎湖機場昨（10）日就發生旅客搭機前不慎遺失皮夾，眼見登機時間已到，急的像熱鍋上螞蟻，因此只好向警方報案協尋，經過航警局派員在機場大廳四處詢問調查，10分鐘內就找到拾得人，順利將皮包尋獲，讓民眾得以及時搭機，繼續後面行程。

根據了解，昨日上午10時20分許，澎湖機場航警接獲張姓民眾報案，稱其搭乘立榮上午10時50分起飛至松山班次，欲至松山機場轉搭下午3時班機出國辦理要事。但上午10時15分辦理託運時，皮夾卻不慎遺失，皮包內含現金及各式證件，遍尋不著而焦急不已，眼見登機時間將屆，隨即請求警方協助找尋。

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航空警察局高雄分局馬公分駐所所長王晟瀚及執行航廈守望巡佐劉靜懷獲報後，立即調閱影像，迅速於10分鐘內找到拾得人，並於上午10時35分許順利將皮包歸還張民。張民經航警協助尋獲遺失皮夾後，再三肯定警方發揮高效率，於短時間協助找回，讓他得以即時安心登機，順利進行出國行程。

航空警察局高雄分局分局長殷盤銘表示，高雄分局同仁秉持「同理心」為民服務，工作熱忱殊值嘉許。亦呼籲民眾外出時務必隨時檢查隨身物品，遇有物品遺失，可第一時間向警察報案，以便迅速處理。

航警協助下，民眾順利尋回遺失皮夾。（航警局高雄分局提供）

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