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    首頁　>　社會

    高雄分屍人魔「AI生成圖」長相曝光 專案小組：真的99％像

    網友靠AI生成出分屍魔張介宗的相貌，專案小組成員看過後直說有「99%像」。（記者黃佳琳翻攝）

    網友靠AI生成出分屍魔張介宗的相貌，專案小組成員看過後直說有「99%像」。（記者黃佳琳翻攝）

    2025/02/11 14:18

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕涉嫌殘殺分屍兄嫂及2名女性友人的73歲翁張介宗，從落網後一直沒有被外界看過他的真面目，有網友根據媒體曝光上的諸絲馬跡，用AI生成圖方式拚湊出張男的真面目，經查證專案小組，有見面張男本人的成員都說：「AI也太厲害了！真的99%像」。

    張介宗5日晚間落網後，從警局移送至高雄地檢署，或是昨天（10日）首度將他借提返家二度搜證，張男曝露在大眾面前時，頭上都戴著3/4式安全帽，臉上有戴口罩，讓外界不曉得他的長相為何。

    警方指出，由於張介宗一直不肯承殺人、分屍及棄屍犯行，但判決尚未定讞，即使犯罪事實明確，張仍是「清白之身」，因此考量他的人權為前提，才沒有讓他的真面目在大眾面前曝光。

    有網友為了滿足好奇心，特別用AI生圖方式，將媒體上已曝露的張男外形條件「160公分，短髮，73歲，亞洲男性」等條件，生成出張介宗的照片；經專案小組比對後，找到一張AI圖與張男相貌極為相似的AI圖，專案人員不禁讚嘆：「AI也太厲害了」。

    凶嫌張介宗被押解回到前鎮凶宅模擬，頭上都戴著3/4式安全帽，臉上有戴口罩。（資料照）

    凶嫌張介宗被押解回到前鎮凶宅模擬，頭上都戴著3/4式安全帽，臉上有戴口罩。（資料照）

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