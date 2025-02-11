媒體主管險被錯認車手送辦 萬華分局長率隊登門道歉

北市警萬華分局。（資料照）

2025/02/11 14:29

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警萬華分局根據銀行提供疑為車手領款的錄影帶，傳喚某媒體洪姓主管到案說明；結果牛頭不對馬嘴，洪男不斷喊冤提出質疑，警方隔日查證才發現，銀行給錯影像，而警偵辦時也未查明，便由分局長董欣欣率隊前往致歉，數日後，再逮獲真正涉案的車手。

萬華分局是於113年11月28日接獲警政署165反詐騙專線派案，指說位在轄艋舺大道的華南銀行萬華分行ATM提款機，在11月18日曾遭車手提領3筆計9萬元現金。

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萬華分局大理派出所向銀行調閱提領時段的監視器影像，經過濾監視器影像，查出該區間時段操作ATM的男子身分，並於今年1月9日通知對方到派出所説明。

洪男到案時面對警方咄咄逼人的詢問，完全搞不清楚發生什麼事，但警方提示的監視畫面和取款錄影帶內容，又確認是洪男無誤，直到警方詢問他：「你什麼時候加入詐騙集團的？」洪男才驚覺誤會大了。

洪男表示自己是媒體高階主管，不可能從事車手，但派出所認為是「嫌疑人的狡辯」，根本不予理會。直到偵查隊私下接到查詢通知，發現中間可能有誤會，第二天立即向北市刑大經濟組查問，經過刑大再一次向華南銀行調閱資料，確認銀行端所提供的ATM機台位置與車手提款時間點都有誤，以致影像內容完全錯誤。

萬華分局此時才發現搞烏龍，居然在傳喚當事人到案說明的過程中，都沒有發現時間點與ATM位置全都對不上，還想要將案子函送檢方偵辦，險些陷人於罪。

警方為表示歉意，由萬華分局長董欣欣率同經濟組、偵查隊、派出所主管和承辦員警，前往媒體向當事人道歉。

隨後，警方取得正確ATM的時間段和錄影畫面，逮獲一名43歲車手，巧合的是，這名車手也姓洪，年齡也和媒體主管相近。警詢後將全案移送偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

洪姓詐欺集團車手。（記者劉慶侯翻攝）

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