海巡署艦隊分署人事異動 資深艦長調外勤隊長強化多元歷練

原嘉義艦長劉益州（右）調任中機隊長。（艦隊分署提供）

2025/02/11 14:43

〔記者洪定宏／高雄報導〕海巡署艦隊分署前副分署長楊朝卿退休後，新一波高階人事異動出爐，主要著重內升激勵士氣，並將資深艦長調任外勤隊長，強化多元歷練，為「艦長」分署長培養接班梯隊。

異動名單如下：

主任秘書蔡崇謀調升副分署長，曾任高雄、台中、台南、布袋、直屬船隊等5任外勤隊長，在高雄隊隊長任內，統籌「穩鵬號」海上喋血等多起救援案。

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4000噸級嘉義艦簡任艦長劉益州調任中部地區機動海巡隊隊長，是首艘4000噸級海巡艦的旗艦艦長，任內完成首次台灣與友邦海巡的海上操演。

4000噸級雲林艦簡任艦長倪志忠調任南部地區機動海巡隊隊長，去年12月總統賴清德訪問友邦期間，率雲林艦團隊至帛琉參與海上執法演練。

劉益州與倪志忠都是警大水警系60期，歷任多艘海巡艦艦長，擁有近30年的海上執法經歷，並參與多次中國軍演的應對任務。另外，秘書室主任詹文中調升布袋海巡隊隊長，巡防科科長林銘輝調升恆春海巡隊隊長。

據指出，海巡署艦隊分署主要成員來自警界，大多畢業於警察大學水警系，源於淡水水上警察巡邏隊，擴大為警政署保安警察第七總隊、警政署水上警察局，再從行政院海岸巡防署海洋巡防總局，調整為海洋委員會海巡署艦隊分署，以救生救難、海域治安、維護漁權、海洋保育等執法任務為主，因此內部不認同「第二海軍」的說法。

由於中大型海巡艦對台海安全愈發重要，艦隊分署長職責不僅要有多元思維，更應有第一線艦長的歷練。因此主委管碧玲先將曾任艦長、金門海巡隊長的海委會海域安全處副處長黃宣凱調升處長，再派任海巡署艦隊分署長，希望建立更完整的人才培養制度。

原雲林艦長倪志忠（右）調任南機隊長。（艦隊分署提供）

主任秘書蔡崇謀（左）調升副分署長。（艦隊分署提供）

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