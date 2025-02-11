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    基隆男子失蹤2天 今早被人發現躺在騎樓內身亡

    警方到場拉起封鎖線，後續交由鑑識人員進行採證。（記者吳昇儒翻攝）

    警方到場拉起封鎖線，後續交由鑑識人員進行採證。（記者吳昇儒翻攝）

    2025/02/11 13:36

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆62歲林姓男子長期有飲酒習慣，9日看完醫生後卻失聯。今日上午自來水公司人員到明德一路查水表時，發現一名男子躺在騎樓旁。救護人員趕抵時，男子已經身亡，警查出死者是失蹤的林男，經初步勘驗，死者並無明顯外傷，不排除因天冷引發疾病身亡，已報請檢察官相驗，釐清死因及其死亡時間。

    今日上午，自來水公司人員在明德一路查水表時，發現騎樓下躺著一個人，但因一旁還停放一輛小貨車，若不只仔細查看，並不明顯，趕緊通報119前往現場救援。

    救護人員趕抵時，發現林男已經出現屍僵情形，遺體冰冷，明顯死亡，後續交由警方偵辦。

    轄區分局接獲通報後，立刻派員封鎖現場，並請鑑識人員前往採證，因死者並無明顯外傷，周邊也無任何血跡，初步排除有他殺嫌疑。但屍體已經僵硬，死亡已有一段時間。

    警方調查，林妻本月9日有到派出所通報丈夫失蹤，請警察協尋，但初步尋找均未發現林男行蹤。

    據悉，林男長期有飲酒習慣，與家人相處並不和睦，偶而會獨自出門喝酒，未告知家人行蹤，未料，此次被發現時已經倒地身亡。

    警方採證後已報請基隆地檢署進行相驗，釐清林男死亡原因及死亡時間，因前幾天氣溫驟降，不排除林男酒後失溫身亡。

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