北市精舍命案 檢方提訊在押女信徒

台北地檢署偵辦台北市某私人佛教精舍蔡姓女信徒命案，今日提訊女信徒幹子昀（右一）。（記者王定傳攝）

2025/02/11 13:33

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署偵辦去年7月台北市某私人佛教精舍蔡姓女信徒命案，繼先前收押佛教文學作家王薀、住持吳慧珠等人後，4日拘提5名在場信徒到案，經徹夜偵訊，聲押禁見信徒游秀鈴、幹子昀、梁碧茵等3人獲准，今提訊在押中的幹子昀釐清案情。

據悉，死者蔡女從事會計工作，去年4、5月跟隨作家王薀修行，王薀邀請蔡女擔任私人會計，由住持吳慧珠安排入住精舍；去年7月23日颱風夜，王薀不滿蔡女處理的帳目有問題，召集十餘名信眾在精舍附近的餐廳開「讀書會」，包括蔡女、吳慧珠、藝人李威夫婦等人。

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據了解，王薀等人疑因不滿蔡女計算帳務有問題，要求蔡女跪在佛像面前不斷叩頭懺悔；由於蔡女被迫長時間跪拜、體力透支倒地，事後，吳慧珠與信徒姜芃妤、李淵源3人，還以手推車將蔡女推回精舍。

警方獲報前往時，蔡女全身瘀傷、失去生命跡象，法醫解剖研判死者因橫紋肌溶解症去世，且其200多萬元存款遭人提領一空，朝他殺偵辦。

檢警去年9月發動第1波收網，將運屍的吳慧珠等3人聲押禁見獲准；今年1月7日發動第2波搜索，帶回精舍幕後主持人王薀，聲押禁見獲准，另傳喚藝人李威夫婦以證人身分做證，訊後請回。

今年1月23日，檢察官認為吳女等3人無繼續羈押必要，向法院聲請讓吳女等3人交保。台北地院裁定吳女60萬元交保，李、姜2人分別50、70萬元交保，3人均限制出境、出海並接受科技監控；王薀繼續收押禁見；本月4日，檢警發動第3波調查，訊後聲押禁見游、幹、梁等3女獲准。

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