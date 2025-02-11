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    雲林褒忠民宅火警 受困婦女意識模糊插管急送醫

    雲林縣褒忠鄉潮厝村民宅火警火，消防人員半小時撲滅火勢。受困蔡女倒臥在後陽台，現已緊急送至北港媽祖醫院救治。（民眾提供）

    雲林縣褒忠鄉潮厝村民宅火警火，消防人員半小時撲滅火勢。受困蔡女倒臥在後陽台，現已緊急送至北港媽祖醫院救治。（民眾提供）

    2025/02/11 13:10

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣褒忠鄉今（11日）中午傳出火警，潮厝村內一間民宅不明原因起火，導致二樓空間全面燃燒，更傳出44歲蔡女受困。消防人員獲報後前往搶救，經約半小時灌救，撲滅火勢。蔡女疑似吸入大量濃煙，倒臥在後陽台，現已緊急送至北港媽祖醫院救治，詳細起火原因仍有待釐清。

    雲林消防局今天中午11點35分獲報，褒忠鄉潮厝村內一間兩層樓高民宅發生火警，更指稱屋內有一名受困者，便立即派遣褒忠、土庫、元長、崙背分隊及雲林縣消防局第二大隊5輛消防車、1輛救護車共26名前往搶救。

    11點47分消防人員抵達現場後，發現二樓全面燃燒，除有陣陣濃煙竄出外，不時還有火舌冒出，立即布起水線灌救，經過半小時搶救後，終於在12點17分順利撲滅火勢，並將蔡女救出。

    雲林縣消防局表示，受困的蔡姓女子倒臥在後陽台，疑似吸入大量濃煙而意識模糊，消防人員以搬運毯救出，目前已插管緊急送往北港媽祖醫院搶救。此起火警初步估計燃燒面積約60平方公尺，詳細起火原因仍有待釐清。

    雲林縣褒忠鄉潮厝村民宅火警火，消防人員半小時撲滅火勢。受困蔡女倒臥在後陽台，現已緊急送至北港媽祖醫院救治。（民眾提供）

    雲林縣褒忠鄉潮厝村民宅火警火，消防人員半小時撲滅火勢。受困蔡女倒臥在後陽台，現已緊急送至北港媽祖醫院救治。（民眾提供）

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