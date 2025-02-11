桃消瓦斯灌裝場火災兵推 出動救災機器人支援

桃園市消防局第一大隊11日於瓦斯灌裝廠北誼興業股份有限公司桃園分公司舉辦搶救演練兵棋推演。（埔子分隊提供）

2025/02/11 13:22

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市消防局第一大隊今（11）日上午於瓦斯灌裝廠北誼興業股份有限公司桃園分公司舉辦搶救演練兵棋推演，為強化灌裝廠及消防人員對液化石油氣泄漏和火災事故的應急處置能力，第一大隊及所屬分隊與廠方、北區環境事故專業技術小組聯合進行實地演習，模擬管線泄漏起火情境，並特別派遣救災機器人到達現場協助搶救。

埔子分隊表示，兵棋推演情境假定液化石油氣球槽管線泄漏，維修人員維修過程因靜電起火導致管線破裂處起火燃燒，廠內消防自衛編組發現後，立即啟動防護設備及關閉閥門、避難引導，並通報消防局前往搶救，消防人員到達現場立即展開救災作業，包括佔據消防水源、部署水線、周界防護、侷限火勢、搜救受困人員、疏散周邊人群等，考量氣體外泄風險，特別派遣救災機器人到達現場協助搶救，透過遠端操控出水防護，提升救災效率及安全性，推演過程消防人員與場所及事業單位互相配合保持密切溝通聯繫，並根據現場狀況隨時調整救災策略。

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埔子分隊長江宗晏表示，瓦斯灌裝廠屬於高火載量及高風險的場所，一旦發生火災，可能造成嚴重的人員傷亡及財物損失，因此，平時除了事先針對各種可能之潛在因素，依內部人力及場所特性，採取適當的預防管理對策，更須定期練習操作，以實際操作更加熟練自衛消防編組任務，透過與北誼興業股份有限公司的合作，更深入了解廠區特性並制定救援計畫，才能將損失降至最低。

桃園市消防局第一大隊11日於瓦斯灌裝廠北誼興業股份有限公司桃園分公司舉辦搶救演練兵棋推演。（埔子分隊提供）

桃園市消防局第一大隊11日於瓦斯灌裝廠北誼興業股份有限公司桃園分公司舉辦搶救演練兵棋推演。（埔子分隊提供）

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