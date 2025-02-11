碎屍人魔在前鎮河倒了18次 加設攔截網縮小搜索範圍

成功橋下布置攔截網，防止殘骸沖刷進入高雄港。（記者洪臣宏攝）

2025/02/11 12:37

〔記者洪臣宏／高雄報導〕碎屍人魔張介宗涉嫌殺害3名女性，警方查出，張嫌犯案後至少到前鎮運河18次，以腳踏車菜籃運屍塊，他的傾倒動作明顯，行徑大膽。被害人林婦、張婦殘骸陸續出水，警方今（11日）在成功橋下設下攔截網，縮小搜索範圍，家屬則希望能加強搜尋高雄港擱淺船舶，不要有任何錯漏。

高市警方今天進行第6天前鎮運河打撈作業，除了潛水人員持續搜尋金鞏橋至成功橋及高雄港第25-27號碼頭，也在成功橋下布置了細網目的攔截網，防止有殘骸被沖到下游的高雄港，增加搜尋困難度。

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據了解，張介宗犯案後有18次騎腳踏車到前鎮河畔，每次都在車上的菜籃放置提袋，並分別在金鞏橋上下游丟棄提袋內物品，傾倒動作明顯，事後將提袋帶走，甚至有反覆使用情形。

警方目前已在前鎮河打撈出23塊殘骸，有林婦手腳掌，還有鼻、胃、皮膚等器官組織，另外也打撈出一塊張婦的胸部組織，至於張嫌的大嫂黃婦則尚未尋獲，為警方亟欲突破重點之一。

外界關切的頭顱及兇刀是定罪焦點，專案小組不排除張介宗刮骨刨肉，將器官及肉分18次以上丟棄在前鎮河，頭顱及骨頭則丟進垃圾車運走，警方曾派員到仁武焚化爐搜尋，但無所獲。

今天尚未尋獲殘骸，家屬向協助搜救的民間潛水單位請求，希望能搜尋成功橋下游、高雄港區內一艘擱淺船舶，增加家人盡快出水機會。

成功橋下布置攔截網。（記者洪臣宏攝）

警方在岸邊搜尋可能的蛛絲馬跡。（記者洪臣宏攝）

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