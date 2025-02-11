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    趕上班？彰化花壇彰員路口轎車疑闖紅燈 2車碰撞3傷

    花壇鄉彰員路、虎山街口今天發生2輛轎車碰撞，共造成3人受傷送醫，車輛毀穩。（圖由警方提供）

    花壇鄉彰員路、虎山街口今天發生2輛轎車碰撞，共造成3人受傷送醫，車輛毀穩。（圖由警方提供）

    2025/02/11 13:04

    〔記者湯世名／彰化報導〕趕上班？彰化縣花壇鄉彰員路、虎山街口今天（11日）發生2輛轎車碰撞事故，共造成3人受傷送醫，所幸無生命危險，警方調閱監視器畫面發現，彰員路北往南行駛的轎車疑似闖紅燈釀禍，不過確實發生原因還要釐清，這起事故也造成彰員路大塞車，直到1個小時後才排除紓解。

    彰化警分局指出，這起事故發生在今天上午8點半左右，1輛白色轎車沿彰員路北往南行駛，行經彰員路3段與虎山街口時，疑似闖紅燈，與1輛由虎山街西向東綠燈直行的黑色轎車發生碰撞，2輛車的車頭嚴重毀損，2車共3人都受傷，分別送往秀傳與彰基治療，所幸都無生命危險。

    由於2輛轎車車頭毀損嚴重，橫於路口中央影響交通，加上彰員路向來交通流量大，因此車禍發生後彰員路兩側路段車流都出現嚴重回堵，警方緊急聯繫拖吊車業者前來施吊，於近1個小時後排除車禍，恢復交通順暢。

    警方指出，白色轎車疑似有闖紅燈，若查明屬實，將依道路交通管理處罰條例第53條開罰，駕駛將面臨2700元至4000元罰鍰。

    花壇鄉彰員路、虎山街口今天發生2輛轎車碰撞，車輛毀穩，兩側大塞車。（圖由警方提供）

    花壇鄉彰員路、虎山街口今天發生2輛轎車碰撞，車輛毀穩，兩側大塞車。（圖由警方提供）

    花壇鄉彰員路、虎山街口今天發生2輛轎車碰撞，2車車頭都嚴重毀損。（圖由警方提供）

    花壇鄉彰員路、虎山街口今天發生2輛轎車碰撞，2車車頭都嚴重毀損。（圖由警方提供）

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