渣打商銀理專獎酬被控擅自調高銷售收益目標 高院判工會敗訴

渣打商銀被控公告實施的2020年、2021年理專獎酬制度，未經企業工會或勞工同意，即調高新銷售收益目標，違反勞基法第71條、協約等規定，應屬無效，高院今仍判工會敗訴。示意圖。（資料照）

2025/02/11 13:06

〔記者楊國文／台北報導〕渣打商銀被企業工會指控實施的2020年、2021年理專獎酬制度，未經企業工會或勞工同意，即調高新銷售收益目標，違反勞基法、協約等規定，應屬無效；高等法院維持一審見解，今仍判企業工會敗訴，還可上訴。

渣打商銀企業工會主張，渣打商銀就如何給付理財專員業績獎金，訂有理專獎酬制度，對於業績獎金計算訂有各項KPI指標，包括財務指標（新銷售收益目標）及非財務指標（策略性指標、客戶經驗風險控管指標），各占業績獎金比重之50% 。

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不料，渣打商銀公告實施之2020年、2021年理專獎酬制度，未經企業工會或勞工同意，即調高新銷售收益目標，違反勞基法第71條、協約等規定，應屬無效，而且導致理專業績獎金遭扣減而工資變相減少，違反勞基法第21、22條等規定，侵害理專的財產權和人格權。

台北地院審理認為渣打商銀企業工會主張無理由，判決敗訴，全案上訴高等法院。

高院審理後認為，2020、2021年理專獎酬制度的新銷售收益目標，僅適用於2020年度、2021年度，理專目前適用當下年度獎酬制度的新銷售收益目標，不適用2020、2021年獎酬制度的新銷售收益目標。

高院指出，雙方就工作規則的修改，雖然在協約第28條有約定，但獎酬制度條有所約定，但獎酬制度修改，雙方已在協約第30條另有特別約定，因此渣打商銀調整2020年、2021年獎酬制度的新銷售收益目標，屬於協約第30條適當修改獎酬制度權利的範疇，並未違反協約第28條的約定。

另外，審酌渣打商銀經營壓力，符合市場競爭需求，其調高2020年、2021年獎酬制度的新銷售收益目標，具合理性、必要性及社會相當性，因此，渣打商銀針對獎酬制度進行合理性的變更，不必取得企業工會及勞方同意。

高院審理認定，業績獎金性質上為激勵理專業績達成的特別給與，尚非單純因理專提供達成勞務，即可必然獲取的對價，也和因從事工作獲致每月穩定、經常性，且不論績效目標或工作目標達成率，皆須發給薪資未盡相同，並非經年或經常性領得的給與，屬勞基法施行細則第10第2款所定具有獎勵性、恩惠性的給與，並非勞基法所謂的工資，不構成侵權行為，因此仍判企業工會敗訴。

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