6旬男修補外牆邀女童「看風景」伸鹹豬手判刑 更審逆轉改判無罪

林姓6旬男子受雇修補外牆時被控邀女童「看風景」為由對她伸鹹豬上下其手，一審判3年2月，二審則重判7年6月，高院更一審今逆轉改判無罪。可上訴。（記者楊國文攝）

2025/02/11 12:32

〔記者楊國文／台北報導〕林姓男子受雇到桃園市某社區修補外牆磁磚，被控強邀社區9歲女童到頂樓「看風景」，卻以擔心失去平衡跌落為由將她抱住，再趁機將手伸進她的內褲亂摸下體、臀部等處，女童尖叫脫困後立即向警衛求助並報案，桃園地院依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪判刑3年2月，高等法院改依加重強制性交罪判7年6月，全案經最高法院撤銷發回，高院更一審認定罪證不足，今改判林男無罪，可上訴。

判決指出，62歲的林男從事外牆磁磚修補、抓漏等工程，2021年上午受雇到桃園區某社區修補外牆，因見9歲女童落單，竟邀她到頂樓看風景為由，再趁機上下其手，滿足性慾。

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案發後，林男矢口否認犯行，辯稱當時要到社區頂樓施工，搭電梯時遇到女童，到了頂樓女童要求他抱她看風景，他抱一下立即將女童放下，豈料，女童突然衝到平台上，他衝過去將人拉下來，絕對沒有把手伸進女童內褲，也沒有摸不該摸的地方。

林男辯護人則稱，女童說詞前後不一，難認為真，且林男測謊當天因生理疲累，所以才沒通過測謊，測謊結果不能作為認定犯案的事實依據。

女童則控訴，當天她搭電梯要回家，不小心搭到頂樓，林男說要帶她去看風景，還不讓她搭電梯下樓，她到頂樓後站在石頭上，林男突然抱住她說「怕妳跌下去」，卻伸手強行摸她的下體，「老師曾說那叫做私密部位，是別人不能碰的地方」。

桃園地院認為，監視器有拍下林男與女童搭乘電梯到頂樓的畫面，從女童偵訊及審理過程的說詞，並無前後不一致，就受害過程亦無刻意誇大、語焉不詳、明顯矛盾或不合常理之處，也無誣陷林男動機，而社區警衛也出庭證實女童當天的通報內容，認定林男涉案事證明確，依據對未滿14歲女子犯強制猥褻罪判3年2月徒刑。

全案上訴後，高院改依加重強制性交罪判7年6月。最高法院認為有調查不完備之處，撤銷發回更審。

高院更一審審理認定林男罪證不足，今天上午改判林男無罪。可上訴。

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