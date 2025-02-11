高雄分屍案》檢警二度上門採證 殺人魔一度拒絕在證物袋簽名

高雄碎屍魔張介宗昨被檢警首度借提，押解「回家」二度採證。（資料照）

2025/02/11 11:15

〔記者黃佳琳／高雄報導〕涉嫌殺害並分屍兄嫂、2名女性友人的張介宗，昨天（10日）首度被檢警借提外出，重回張男位於前鎮區的住處模擬作案並二度採證，由於採證時間長達5個半小時，還橫跨中午用餐時間，據了解，專案小組曾問他「肚子餓不餓，要不要吃便當？」但張男保持一貫冷靜態度，拒吃便當外，還一度拒絕在採驗到的證物袋上簽名，但在警方「曉以大義」下，張男才動手簽名。

昨天上午10點50分，警方押解身材瘦小的張嫌進入公寓，開始搜索及鑑識，直至下午4點20分才結束，並帶回四箱、兩袋證物；據了解，張嫌「回家」後，被控制坐在客廳沙發上，面無表情冷眼看著大批鑑識人員來回在他家穿梭、採證，當警方採取到相關證物幫存要求張介宗簽名時，張男竟張大眼睛瞪了員警一眼，隨即撇過頭去說了一聲「不簽」。

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根據刑訴法規定，警方查扣的證物都必須讓張嫌簽名才符合證據效力，員警只好耐著性子對他「曉以大義」，一番勸說後，張男才拿起筆草草在證物袋上簽下自己的名字，員警見他態度似乎轉好，有意再探詢幾句跟案件有關的內容時，張嫌似乎被觸及到敏感神經，又出冷漠表情，不肯再說一句話。

由於採證長達5個半小時，並橫跨中午用餐時間，專案小組曾問他「肚子餓不餓，要不要吃便當？」但張男保持一貫冷靜態度，只搖頭表達自己不餓，拒吃便當，專案小組見他態度「油鹽不進」，也不打算哄他，只好一再晾著他，專心做好自己手頭上的事，等搜索告一段落，再把他押解回看所守。

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