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    「處女才配讓我碰」嘉縣名廟乩童猥褻5女 終局下場出爐

    嘉義縣番路鄉某知名廟宇常務委員兼乩童的71歲江姓男子，假藉神明旨意猥褻5名女信徒，最高法院駁回上訴，判決2年4月定讞。（記者張文川攝）

    嘉義縣番路鄉某知名廟宇常務委員兼乩童的71歲江姓男子，假藉神明旨意猥褻5名女信徒，最高法院駁回上訴，判決2年4月定讞。（記者張文川攝）

    2025/02/11 11:42

    〔記者張文川／台北報導〕嘉義縣番路鄉某知名廟宇常務委員兼乩童的71歲江姓男子，假藉神明旨意，並宣稱有醫療、修行及加持等能力，自2017年至2024年間，分別在廟內及摩鐵等處猥褻5名女信徒6次，最高法院維持二審判決，依強制猥褻罪判處應執行2年4月徒刑定讞。

    檢警調查，江男是寺廟常務委員兼乩童，接待信眾，2020至2024年間，5名女信徒各自為了改善家庭、感情、健康等情況，先後前往該廟宇打坐、靜修、參拜。

    江男利用長期駐留寺廟接待香客的機會，分別向女信徒佯稱「菩薩我幫妳找到義女了」、「有妄想症要改掉」、「若不跟男友斷乾淨，就要在妳身上畫符」、「我看妳有不好的因果，要地藏王菩薩來化解」、「感情是阻礙，要跟男友斷乾淨」等語，帶被害女子至寺內的隱密地點，強制撫摸下體、陰部，或強吻被害人。

    其中，2022年1月間江男邀請一名女信徒到寺廟靜坐修行，單獨將她帶至佛祖殿內，以手壓住她的頭部聲稱「菩薩我幫祢找到祢的義女了」，誆稱她有婦科問題，強行拉開她外褲撫摸私密部位；同年3月，江男帶另一女信徒至志工休息室謊稱要幫她加持，「處女才配得上讓我碰，是神明要我幫忙，我才幫的」，撫摸私密處。

    2女不甘受辱報案，檢警循線查出另有3名女信徒遭猥褻，包2017年江男佯稱要幫一名學生女信徒治病，在寺內的隱密處強摸她下體，再以「增強運勢」為由將她帶去旅館開房間，強脫衣褲不顧抗拒強抱強吻；一共對5名女子涉犯6件強制猥褻罪。

    一審嘉義地院將6罪中的前3罪判處可易科罰金的6月徒刑，後3罪各處須入獄的7月、8月、8月，合併應執行僅須入獄1年3月，另有1年得易科罰金。檢方認為量刑過輕，江男亦不服，檢、辯皆上訴。

    二審台南高分院認為，江男利用宮廟幹部及乩童身分，以鬼神之說矇騙女信徒，犯案長達6年，被害人多達5人，並非偶發性或一時失慮的犯罪，6罪皆判處7個月以上的應入獄之刑，合併應執行2年4月有期徒刑。

    最高法院認為二審判決、量刑皆無違誤，駁回江男上訴，全案定讞。

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