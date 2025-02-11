網路詐騙猖獗 苗警呼籲不要被「照騙」迷惑

縣長鍾東錦也於今天縣務會議中指示各局處於所屬官網首頁設置165打詐儀錶板連結，讓民眾可以隨時獲取最新的詐騙手法與防範資訊，共同反詐騙。（圖由苗栗縣警察局提供）

2025/02/11 10:46

〔記者彭健禮／苗栗報導〕網路社群平台發達，成為詐騙集團犯案利用的媒介，為此苗栗縣警察局加強網路巡邏，發現可疑詐騙貼文，即請社團版主將其下架，也呼籲民眾不要被網路養眼美女等「照騙」迷惑，而成了被詐團宰割的羔羊。

詐騙集團猖獗，造成民眾財產損失，苗栗縣警察局統計，2月1日至9日，已受理50件詐騙案件，民眾財損1126萬元，顯現民眾在防詐意識上仍有加強的空間；其中，詐團頻繁利用臉書等網路社群平台發布詐騙訊息。

請繼續往下閱讀...

警察局表示，網路常見詐騙貼文如以清涼美女照吸引加入LINE好友的假交友詐騙；標榜低廉價格、良好屋況要求先匯款預定看房的租屋詐騙；及以輕鬆賺錢的求職、投資廣告包裝等，民眾若不慎，即容易被騙受害。近期，有民眾遭網路假投資詐騙400萬元，經苗栗警分局與被害人合作，逮捕1名馬來西亞籍車手。

為此，警察局也自去年起加強網路巡邏，並與各社團版主建立聯繫機制，確保可疑詐騙貼文能夠即時被移除，避免更多民眾受害，去年已執行下架102件。若平台業者不配合者，將發函移請數位發展部進行裁罰。

警察局長王森瑒表示，警察局同時於全縣53個臉書社團加強反詐騙宣導，期透過多管齊下的方式，提升大家的識詐能力，共同營造「詐騙零容忍」的安全環境，也呼籲請民眾務必提高警覺，不要任意點選不明連結或加LINE私訊，若發現可疑訊息，請立即向165反詐騙專線通報，守護自身財產安全。

為提升民眾防詐知能，縣長鍾東錦也於今天縣務會議中指示各局處於所屬官網首頁設置165打詐儀錶板（https://165dashboard.tw/）連結，165打詐儀錶板整合各縣市每日數據、發生案例、最新詐騙手法、預防宣導資訊等，讓民眾可以隨時獲取最新的詐騙手法與防範資訊。

標榜低廉價格、良好屋況要求先匯款預定看房的租屋詐騙。（圖由苗栗縣警察局提供）

網路常見詐騙貼文如以清涼美女照吸引加入LINE好友的假交友詐騙。（圖由苗栗縣警察局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法