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    首頁　>　社會

    私砍嘉明湖森林闢營地 知名登山隊股東員工6人被判刑

    某登山隊在嘉明湖路線途路砍森林闢營地，並有營火殘跡，被另支登山隊拍照舉報。（資料照）

    某登山隊在嘉明湖路線途路砍森林闢營地，並有營火殘跡，被另支登山隊拍照舉報。（資料照）

    2025/02/11 11:09

    〔記者黃明堂／台東報導〕南橫高山戒茂斯山到嘉明湖是熱門登山路徑，110年間有帶領遊客的知名登山社發生砍森林造4處營地的離譜行徑，被同行發現舉報，經台東地檢署偵查起訴，台東地方法院近日對登山社孫姓股東、員工共6人依違反森林法分處3到6個月有期徒刑，得易科罰金，得緩刑並向公庫1萬到12萬不等金額。

    戒茂斯山到嘉明湖路程需1天，成為熱門登山路徑，並有專業高山嚮導的登山社收費招攬入山，通常中途會規劃夜宿，為了夜宿需求，竟有登山社不惜砍伐森林，開闢營地紮營。

    110年的228連續假期，另支知名的高山協作帶團到嘉明湖時，發現多處森林有被砍伐、紮營及升火痕跡，這幾處營地的四周都是二葉松林，因二葉有油脂，在旁升營火，形同在「油庫」旁點火一樣，不小心就會引起森林大火，相當危險，立即通報當時的台東林管處（現為林保署台東分署），會同森林警察追查。

    森警追查出營地是由另支登山社所為，共開墾出4區塊紮營地，總面積約370.03平方公尺，移送法辦，台東地檢署依違反森林法、水土保持法等罪，將孫姓、曾姓股東，及柯、劉、彭、蔡4位員工起訴，6人均坦承犯行，且未實質造成水土流失，台東地方法院分別判處3到6個月有期徒刑，均得易科罰金，同時，除蔡男於自首後曾有一段時間逃亡，未被宣告緩刑，餘均宣告緩刑。

    判決書指出，孫、曾男於民國110年3月間，同為某登山社股東，餘4人為員工，孫明知攀登嘉明湖所經戒茂斯山徑之「獵寮」為水土保持法所稱之公有山坡地，不得砍伐、毀損林地之竹、木，亦不得擅自墾殖，與曾私派遣4員工砍伐林地之高山箭竹、台灣冷杉等竹木，以開墾營地，開墾出4區塊紮營地總面積約370.03平方公尺，然未有致生水土流失。

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