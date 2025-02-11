4莽男私刑正義搞錯對象 掛布條開車衝撞涉性侵幼兒園舊址起訴

18歲馬姓男子以倒車方式撞擊培諾米達信義幼兒園舊址鐵捲門3次。（資料照）

2025/02/11 11:06

〔記者王定傳／台北報導〕20歲林姓男子、王姓男子、18歲馬姓男子、張姓男子與2名少年共6人，因看新聞得知北市私立培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅涉性侵女童，涉把噴有「天地不容 人神共憤 性侵幼兒 毛畯珅」的布條掛在汽車前擋風玻璃上，以倒車方式撞擊培諾米達信義幼兒園舊址鐵捲門3次，結果根本撞錯對象，致早已換人經營、與毛男性侵案無關的睿芯托嬰中心鐵捲門等物損壞，台北地檢署今依毀損及恐嚇公眾罪嫌起訴4人。

由於4人與少年一同犯案，檢方並請求法院依兒少福利與權益保障法規定，加重其刑；少年部分則移由少年法庭審理。

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檢警調查，去年7月間，6人因看新聞得知毛畯珅涉嫌性侵、猥褻女童，心生不滿，經共同商討、策劃後，決定展開私刑正義。

檢警調查，去年7月21日凌晨2時許，王男在林男住處持噴漆在塑膠布噴上：「天地不容 人神共憤 性侵幼兒 毛畯珅」，隨後與張男趕往幼兒園舊址，馬男則在凌晨3時許駕車抵達現場，把布條掛在前擋風玻璃前，即以倒車方式衝撞幼兒園鐵捲門3次，王、張2人則在旁持手機錄影，2人之後一同赴北檢，等馬男交保後，即透過林男聯繫馬男家人協助籌措交保金。

結果6人根本搞錯對象，該處已換人經營而與毛畯珅涉性侵無關，但他們所為造成睿芯托嬰中心鐵捲門、大門及洗手台以及該社區花圃損害而被告；檢方認為他們所為涉犯毀損及恐嚇公眾罪嫌，請法院以較重的恐嚇公眾罪嫌論處。

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