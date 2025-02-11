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    首頁　>　社會

    跨國設機房詐騙逾5千萬 主嫌等25人均判罪

    陳姓男子等人涉嫌跨境成立詐欺機房，詐騙上百名中國居民，被高雄高分院判罪。（記者鮑建信攝）

    陳姓男子等人涉嫌跨境成立詐欺機房，詐騙上百名中國居民，被高雄高分院判罪。（記者鮑建信攝）

    2025/02/11 10:22

    〔記者鮑建信／高雄報導〕以陳姓、王姓男子為首詐欺集團，在北馬其頓共和國設立機房從事電信詐騙，以「假辦案、真詐騙」手法行騙中國居民，獲利高達新臺幣5千多萬元，高等法院高雄高分院上午依違反組織犯罪條例等罪，分別判處王和陳徒刑6年10月和6年6月，另有同夥23人均判罪。

    據了解，在高雄楠梓區開中古車行的陳姓男子，3年前王姓男子合作，從台灣招募詐欺成員，分批前往日本、荷蘭，及土耳其成立詐欺機房從事電信詐騙，再轉進北馬其頓共和國，以「假辦案、真詐騙」的手法向中國人進行詐騙。

    2021年2月間，陳男交待旗下成員先搭機前往北馬其頓共和國籌備設置機房事宜，並向當地租屋公司承租郊區的豪華別墅作為機房，再回國招募機房成員，並為避免遭當地司法機關調查，刻意先入住希爾頓、萬豪等高級酒店，假裝成高級商務客，再由司機接駁至機房歛財，至少有124名中國人受騙，損失金額逾新臺幣5千萬。

    同年5月間，檢調單位聯手當地警方破獲，查扣平板、筆電、手機等大批證物。由於正值武漢肺炎肆虐全球期間，這群詐騙集團遣返回台後被安排至鳳山區某防疫旅館隔離14天。

    高雄高分院上午宣判，王男從輕改6年10月，比原審少2個月，陳男仍維持6年半徒刑，其餘23人均判罪，可上訴。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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