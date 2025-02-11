新北中和出租套房凌晨起火 25歲男燒死、女友嗆傷

新北市中和區景平路一棟公寓今天清晨4時許發生火警，消防局獲報出動大批警消救援，火勢約12分鐘撲滅，其中一名林姓男子已明顯死亡，另有3人嗆傷。（記者陸運鋒翻攝）

2025/02/11 10:06

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市中和區景平路一棟公寓今天清晨4時許發生火警，消防局獲報出動大批警消趕赴救援，抵達後隨即佈水線射水灌救，火勢約12分鐘撲滅，但警消在其中一間套房廁所，發現一名林姓男子已明顯死亡，不排除有輕生可能，至於他的女友及2名鄰居則受到輕微嗆傷。

警消調查，今天凌晨4時18分獲報，中和景平路一棟公寓5樓冒出濃煙，立即出動各式救災救護車29輛、消防人員81名前往搶救，抵達現場時，發現該層樓有5間出租套房，其中一間廁所起火燃燒，消防人員隨即佈水線灌救，火勢於4時36分撲滅，總共疏散6人。

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警消指出，起火的套房廁所內倒臥一名25歲林姓男子，但已被燒成焦屍、明顯死亡，而同居人26歲陳姓女友及鄰居潘男、陳女等3人則受到輕微嗆傷，送往台北慈濟醫院救治，幸無生命危險。

警消說，由於起火燃燒部分僅侷限在廁所，面積約2平方公尺，且有發現輕生的物品，因此不排除是輕生時所引發火警，但詳細起火原因，仍有待檢警進一步調查釐清。

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新北市中和區景平路一棟公寓今晨發生火警，造成一名林姓男子身亡，至於他的女友及2名鄰居則受到嗆傷送醫。（記者陸運鋒翻攝）

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