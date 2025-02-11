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    分手仍騎前女友機車 騎士吃官司喊冤

    新北市陳姓男子（右）騎乘前女友機車被警攔獲，告知他騎乘失竊車，驚覺女友報案，鐵了心分手。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市陳姓男子（右）騎乘前女友機車被警攔獲，告知他騎乘失竊車，驚覺女友報案，鐵了心分手。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/02/11 10:09

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市陳姓男子晚間騎機車途經三重鬧區，被新北市警察局保安大隊巡邏警員攔下，陳男告知他長期借騎女友機車，但警方告知這輛機車被註記失竊，陳男一臉狐疑，警方告知裴姓女車主已提告侵占，陳男大吃一驚，透露日前女友提分手，要求還車，但他以為會復合，遲未歸還，無奈吃上官司。

    新北保大第二中隊員警10日晚間巡邏途經三重區三和路、重新路口時，發現一輛機車快速騎經，一查赫見註記失竊（侵占）機車，員警上前攔停陳男，陳男還質疑警方搞錯了，直呼這是女友的機車，交往7年來都借他騎乘；但警員告知陳姓騎士，就是裴姓女車主報案遭侵占，讓他大吃一驚。

    24歲陳男透露，他跟29歲裴女交往7年，女友把機車借他使用，過年前陳男跟裴女吵架，女友搬離住處也多次要求還車未果，裴女便報警遭侵占，陳男驚覺女友鐵了心離開，全案依法送辦。

    新北保大呼籲，對於侵占他人汽機車、或竊取他人汽機車或號牌，勿心存僥倖，向他人借用物品，務必於約定時間歸還，勿因貪小便宜或貪圖一時方便，誤觸法網，得不償失。

    新北市陳姓男子（左）騎乘前女友機車被警攔獲，告知他騎乘失竊車，驚覺女友報案，鐵了心分手。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市陳姓男子（左）騎乘前女友機車被警攔獲，告知他騎乘失竊車，驚覺女友報案，鐵了心分手。（記者吳仁捷翻攝）

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