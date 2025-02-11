花蓮24歲男子遭殺害棄屍 在逃林姓主嫌桃園落網

花蓮縣24歲楊姓男子本月3日遭人殺害棄屍秀林山區，花蓮警方在桃園逮捕逃亡的林姓主嫌。（資料照，警方提供）

2025/02/11 09:58

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣24歲楊姓男子2日外出後失蹤，家人報案後，警方依據平時交友關係及線索調閱監視器，發現楊男3日在吉安鄉一間檳榔攤與其他男子共乘一輛汽車往山區，車主被傳喚到案後供稱楊男已遭殺害棄屍，昨天循線尋獲屍體，在逃林姓主嫌深夜在桃園被花蓮警方逮捕，今天將偵訊追查案情。

花蓮縣吉安警分局鎖定在逃的林姓男子，昨晚在桃園市逮捕嫌疑人，並漏夜送回花蓮，但林姓嫌犯拒絕夜間偵訊，今天早上將進一步詢問釐清案情，據初步了解，楊姓死者是頸部中了刀傷，傷及動脈失血過多致死；警方查出，1日晚間楊姓死者曾在市區夜店與人發生衝突，雙方大打出手結怨，加上毒品款項問題，懷疑因此遭人鎖定報復，但詳細過程還需要進一步釐清。

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花蓮縣警局刑警大隊指出，警方前晚深夜在死者頭七的日子順利突破22歲楊姓車主心防，供出楊男已經遭殺害棄屍，但楊嫌供詞反覆不一，協請消防局搜山未獲，經專案小組逐一戳破，幾經周旋，昨才透露棄屍在秀林鄉木瓜溪龍澗發電廠附近深約40公尺的懸崖下，經花蓮縣消防局搜救人員架繩索垂降山區發現屍體。

現場遺體被用工程大型深綠帆布沙袋包裹再用水管綑綁，嫌犯疑似撿沿途道路施工的器材打包屍體後進行棄屍，並非案發現場。楊嫌供稱3人在3日當天只是相約到白鮑溪上游山區吸毒，死者楊姓男子與另名林姓嫌犯疑因債務問題發生口角，楊男遭林姓嫌犯持摺疊刀刺傷並推下白鮑溪谷，不過警方對供詞保持懷疑。

兩人擔心屍體被發現，4日晚又再度回到現場把楊男的遺體拉上來，放在汽車後車廂，然後找另名陳姓友人在秀林山區帶路尋找偏僻處所，5日凌晨二點多，沿銅門部落往龍澗電廠方向，把楊男遺體包裹後丟下山谷棄屍。警方8日追緝到楊男，詳細的犯案動機、致命傷已報請檢察官指揮偵辦，將繼續擴大偵辦，以釐清案情。

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花蓮縣24歲楊姓男子本月3日遭人殺害棄屍秀林山區，花蓮警方在桃園逮捕逃亡的林姓主嫌。（資料照，警方提供）

花蓮縣24歲楊姓男子本月3日遭人殺害棄屍秀林山區，花蓮警方在桃園逮捕逃亡的林姓主嫌。（資料照，警方提供）

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