轟！彰化暗夜撞電桿 轎車碎裂、3傷送醫、乘客斷腿

轎車猛烈撞擊電線桿後當場碎裂，車上4人當中有3人受傷送醫。 （消防局提供）

2025/02/11 09:06

〔記者湯世名／彰化報導〕轟！彰化縣花壇鄉三芬路昨晚（10日）深夜發生一起轎車自撞電線桿事故，1輛轎車在猛烈撞擊電線桿後撞得碎裂，消防局據報派員趕往現場搶救，已有3人自行脫困，惟副駕駛座傷患夾在車內，經動用破壞器材將傷患救出，其右腳骨折及頭部撕裂傷，將其與另2名傷者送醫治療，所幸均無生命危險，事故發生原因由警方釐清中。

彰化警分局指出，這起車禍發生在昨夜10點30分許，該輛轎車行經三芬路時突然失控猛烈衝撞電線桿，整輛車當場撞得碎裂，奇蹟的是車上4名乘客中，其中3人自行脫困，均身體多處擦傷與暈眩，另名副駕駛乘客則夾在車內動彈不得。

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彰化縣消防局據報派出9名消防員趕往搶救，除將其中2名傷勢較輕的傷患送秀傳醫院治療，另動用破壞器材撬開車體，把副駕駛座的傷患救出，送秀傳醫院治療，其右腳骨折及頭部撕裂傷，傷勢較為嚴重，所幸傷患均無生命危險。

車禍發生當下撞擊發生巨大聲響，原本已經入睡的居民紛紛外出查看，發現該輛轎車幾乎撞得碎裂，對這起車禍議論紛紛。

警方對駕駛進行酒測，並無酒駕行為，研判是車速過快導致車輛失控自撞電線桿，不過確實肇事原因還要進一步釐清。

轎車猛烈撞擊電線桿後當場碎裂，副駕駛座乘客夾在車內，消防員搶救。 （消防局提供）

轎車猛烈撞擊電線桿後幾乎撞爛，副駕駛座乘客夾在車內，消防員撬開車體搶救。 （消防局提供）

轎車猛烈撞擊電線桿後整個車體凹陷並碎裂。 （警方提供）

轎車猛烈撞擊電線桿後整個車體凹陷並碎裂，3人受傷送醫。 （警方提供）

轎車猛烈撞擊電線桿後整個車體凹陷並碎裂。 （警方提供）

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