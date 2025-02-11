通緝犯撞人重傷成殘，兩度設計頂罪遭識破。（記者蔡彰盛攝）

2025/02/11 08:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕通緝犯姜佳明開車將人撞成重傷後，先是要同車男子頂罪，當場被識破後，又安排林男前往派出所頂罪，結果林男發現對方傷勢嚴重，自己可能賠不起，幾天後向警方坦承頂罪，新竹地院依過失重傷與肇逃等罪判姜男徒刑1年10月。

法官調查，通緝犯姜佳明於111年6月25日下午6時許，駕車行至湖口鄉東楊路與德和路交岔路口時，正面強力衝撞戴男小客車左側，戴男因而受左側第3至11根肋骨閉鎖性骨折合併氣血胸、左側第4至7根肋骨骨折，當場昏迷失去意識，經治療及復健迄今，右肘活動度僅餘20至50，向後旋轉受限，向前旋轉輕度受限，影響部分日常生活機能，已達嚴重減損一肢機能之程度。

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姜佳明明知自己駕車肇事而致人受傷，因懼其通緝犯身分為警查獲，竟要求副駕駛座姜姓友人留在現場等待員警到場時，自承為肇事駕駛人，自己未留滯現場守候處理而逕自逃離現場。

姜佳明離開現場後，先至桃園市新屋區中興路之友人「阿斌」家中，警員楊立軒抵達事故現場後，見駕駛座車門嚴重變形，戴男傷勢不輕、意識不清且無法從駕駛座下車，遂從車上戴男女兒處得知肇事小客車上有2人，已有1人離開現場。

警員楊立軒因見承認肇事的姜男神色緊張，乃請同行員警協助調取現場監視錄影畫面確認事故發生經過，竟發現他是從副駕駛座下車。

當時姜佳明以友人通訊軟體聯絡與頂罪姜男聯繫，姜男將行動電話開啟擴音模式，讓楊立軒與姜佳明對話，姜佳明竟自稱為「林男」。

事後林男到湖口派出所製作筆錄，自承為肇事駕駛人，使姜佳明得以躲避司法追查。經員警告知戴男傷勢嚴重，林男自知無法負擔賠償責任，且擔心工作必需使用之駕駛執照遭吊銷，始於數日後與員警楊立軒聯絡而坦承頂罪。

法官審酌姜佳明駕車不慎肇事致人重傷，竟未即時施以救助或採取其他必要措施，還因懼其通緝犯身分為警查獲，竟要求同車姜男留在現場等待員警到場時，自承為肇事之車牌駕駛人，自己未留滯現場守候處理而逕自逃離現場，顯然欠缺重視他人生命身體安全之觀念，並存逃避責任之僥倖心態，所為實非可取，又因在監執行無法與告訴人達成和解，最後依犯過失致重傷害罪、駕駛動力交通工具發生交通事故致人重傷而逃逸罪判刑1年10月。

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