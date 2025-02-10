海巡士官長手指性侵昔日同袍之妻 判刑4年並賠償50萬

曾任海巡士官長的宜縣游姓男子，用手指性侵昔日同袍之妻，被判刑4年並賠償50萬元。（情境照）

2025/02/10 22:24

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣游姓男子任職海巡署士官長期間，送油飯到昔日軍中同袍的妻子小美（化名）工作室，以按摩為由用手指性侵得逞，一審處有期徒刑4年。小美提起刑事附帶民事訴訟，請求200萬元精神慰撫金，宜蘭地院判賠50萬，加上醫療相關費用，合計50萬3850元。

游男今年40多歲，曾任海巡署士官長，與小美丈夫是前同事，也是熟識友人，不料，2023年7月以送油飯之便，趁機對小美指侵，宜蘭地院去年6月依現役軍人犯強制性交罪判刑4年。游男已在去年初退伍。

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判決指出，案發當時，游男送油飯前往小美位在宜蘭市的工作室，提議幫她按摩肩頸，在工作室沙發跨坐在小美上方，脫掉她的內衣褲後撫摸胸部，不顧小美反抗，用手指性侵得逞。

小美警詢時指稱，按摩過程中，游男性器官碰觸她的尾椎，讓她覺得不舒服，請求「不要再按了」，之後，游男竟說，大腿内側有賀爾蒙穴道，按那裏對女生很好，還問「你下面是不是有濕濕的」？

游男在答辯時坦承有跟小美強制猥褻，否認強制性交，宜蘭地院民事庭法官審酌警詢、檢方偵訊、宜蘭地院刑事庭審理等事證，認定游男強制性交犯行明確，小美請求游男負損害賠償之責，確實有根據。

小美主張游男應賠償精神慰撫金200萬元，另加驗傷診斷書及醫療費用3850元，合計200萬3850元。法官斟酌雙方身分、地位、收入，認為精神慰撫金應以50萬元比較適當，加上驗傷診斷書及醫療費用3850元，判賠50萬3850元，其餘之訴駁回。

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