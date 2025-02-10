2/10 威力彩大樂透摃龜！今彩539頭獎1注獨得 13組人馬領百萬大紅包

今晚（10日）開獎的第114000038期今彩539頭獎開1注，威力彩及大樂透頭獎則摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/02/10 22:40

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10日）開獎的今彩539頭獎開出1注800萬元，由台南市新營區大宏里三民路54之1號1樓的「來富貴彩券行」開出；大樂透春節加碼百萬大紅包開出16組、剩餘96組，10萬小紅包開出39組、剩餘198組；威力彩及大樂透頭獎則摃龜。

第114000012期威力彩中獎號碼為「第一區：06、07、08、13、14、24。第二區：04」，頭獎摃龜，貳獎1注中獎，可得3033萬1842元；參獎共44注中獎，每注可得15萬元；肆獎共330注中獎，每注可得2萬元；伍獎共1495注中獎，每注可得4000元；陸獎共1萬1058注中獎，每注可得800元；柒獎共2萬293注中獎，每注可得400元；捌獎共11萬1011注中獎，每注可得200元；玖獎共14萬3635注中獎，每注可得100元；普獎共24萬3376注中獎，每注可得100元。

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第114000024期大樂透中獎號碼「01、18、28、34、35、43，特別號：24」。頭獎摃龜；貳獎開出3注，每注可得113萬3157元；參獎共65注中獎，每注可得5萬6322元；肆獎共166注中獎，每注可得1萬5795元；伍獎共3137注中獎，每注可得2000元；陸獎共4610注中獎，每注可得1000元；柒獎共4萬8439注中獎，每注可得400元；普獎共5萬9657注中獎，每注可得400元。

第114000024期49樂合彩中獎號碼為「01、18、28、34、35、43。」。四合1注中獎，可得20萬元；三合共48注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2892注中獎，每注可得1250元。

第114000038期今彩539中獎號碼為「12、22、26、28、35」。頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共209注中獎，每注可得2萬元；參獎共7536注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬1730中獎，每注可得50元。

第114000038期39樂合彩中獎號碼為「12、22、26、28、35」。四合5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共236注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9300注中獎，每注可得1125元。

第114000038期3星彩中獎號碼為「170」。壹獎共81注中獎，每注可得5000元。

第114000038期4星彩中獎號碼為「5161」。壹獎共22注中獎，每注可得5萬元。

大樂透「春節大紅包」開出16組、總中獎注數19注，其中有13組1注獨得100萬元，3組由2注均分、各得50萬元；「春節小紅包」共開出39組、總中獎注數54注，其中32組為1注獨得10萬元，其餘6組由2注均分、各得5萬元。台彩表示，截至本期止，春節大紅包已送出384組、剩餘96組，春節小紅包送出602組、剩餘198組，下期（11日）將繼續加開。

「大樂透春節加碼大紅包、小紅包」開獎結果點閱

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

威力彩、大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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