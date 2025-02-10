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    凶宅門口4樣物品 凸顯高雄連環殺人魔「嗜財如命」

    凶宅門口的春聯都有「財」字。（記者洪定宏攝）

    凶宅門口的春聯都有「財」字。（記者洪定宏攝）

    2025/02/10 22:10

    〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄連環殺人魔張介宗被警方還押看守所後，媒體上樓查看，赫見凶宅門口4樣「招財」物品，凸顯張嫌「嗜財如命」，符合外界猜測的「謀財害命」動機。

    首先是今年春節剛張貼的春聯，此時他已殘殺3名老婦並分屍，但他仍冷血貼春聯，且上聯「天官賜福財源廣」、下聯「財神報喜利路通」、橫批聯「財源廣進展鴻圖」，都有「財」字。

    再者，門口木櫃內有玉石「咬錢蟾蜍」、純銅招財眼鏡蛇、水晶駿馬，都是常見的招財象徵器物，其中「咬錢蟾蜍」還被社區居民懷疑是張嫌用來攻擊老婦致死的凶器，但依舊留在現場，沒有被查扣。

    據了解，張嫌的住處為張兄名下資產，張兄去世後，黃姓大嫂打算賣出，去年11月下旬前去找張嫌商量，慘遭毒手，事後張嫌曾在公園宣稱「大嫂不會再討房子了」；張嫌另謊稱左營區張姓老婦積欠債務，讓他很不高興。3起命案就有2案跟金錢有關，符合外界猜測張嫌「謀財害命」的動機。

    門口木櫃內有玉石「咬錢蟾蜍」（右）、純銅招財眼鏡蛇（中）、水晶駿馬（左），都是常見的招財象徵器物。（記者洪定宏攝）

    門口木櫃內有玉石「咬錢蟾蜍」（右）、純銅招財眼鏡蛇（中）、水晶駿馬（左），都是常見的招財象徵器物。（記者洪定宏攝）

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