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    涉性騷5學生「竹北補習班遭廢止」 網紅名師發聲明：已採取法律行動

    竹北一間知名補習班因負責人彭姓男子涉嫌對學生性騷擾，新竹縣教育局於本月3日公告廢止其設立資格。（圖擷取自Google Map）

    竹北一間知名補習班因負責人彭姓男子涉嫌對學生性騷擾，新竹縣教育局於本月3日公告廢止其設立資格。（圖擷取自Google Map）

    2025/02/10 22:18

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕新竹縣竹北市一間知名補習班因負責人彭姓男子涉嫌對學生性騷擾，新竹縣教育局於本月3日公告廢止其設立資格。該事件引發社會關注，至今已有5名被害人向人本教育基金會提出申訴。對此，彭姓負責人今（10）日透過律師發表聲明，否認指控並表示已採取法律行動澄清事實。

    人本教育基金會指出，從去年5月開始陸續接獲受害人申訴，並協助受害人向新竹縣政府提出申請及陪同調查。根據調查，其中2案被認定性騷擾成立，另有1案因超過追訴期未能處理。新竹縣教育局根據調查結果，認定彭男涉及違反《補習及進修教育法》第9條第6項相關規定，於2月3日公告廢止補習班的立案資格並註銷執照。

    據了解，彭男被指控對學生有「過分親密」行為，包括親臉頰、十指緊扣、觸摸大腿，及詢問隱私問題如是否使用月亮杯及自慰等，令多名學生感到不適與不安。一名受害者表示，當時因年紀尚輕未能立即反應，長大後才意識到行為不妥並決定申訴，期望避免類似事件再度發生。

    面對指控，彭姓負責人今天透過律師發出聲明，表示自己多年來秉持教育初心投入教學事業，但近日媒體與網路出現許多「未經查證或與事實有巨大落差」的指控，對其聲譽及過去的努力造成嚴重傷害。他強調，已正式採取法律途徑，確保所有討論皆基於事實，避免社會大眾被不實資訊誤導。

    彭男也在聲明中提到，他理解事件已引發家長、學生與社會的不安，呼籲大眾在司法程序完成前以客觀立場看待此事。他感謝支持與信任他的師長與學生，並承諾會還原真相以回應期待。

    新竹縣教育局表示，針對性騷擾案件的處理過程嚴謹，依相關法律規定廢止補習班立案資格，並將彭男列入不適任教師查詢系統，期間內不得從事教育工作。人本教育基金會則呼籲更多受害者勇敢站出來，對抗不當行為並防止其他人受害。

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