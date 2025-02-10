國民法官制度2周年 司法院：新制案件偵查、審判效率提升

國民法官新制自前年元旦起施行至今屆滿2周年，司法院指出，新制使偵查、審判效率提升。（記者楊國文攝）

2025/02/10 21:34

〔記者楊國文／台北報導〕國民法官新制自前年元旦起施行至今，甫滿2周年，司法院今天指出，國民法官施行２年的各地院新案件中，2023年、2024年一審確定的國民法官案件高達11件，二審、三審確定案件分別有5件、11件，尚無經二、三審撤銷發回的案例，可見國民法官新施施行以來，因精緻蒐證及起訴，其偵查、審判效率提升，另依據去年一項調查，8成2受訪民眾認為國民法官新制使台灣司法變得更好。

司法院統計表示，2023年各地方法院新收案件數為108件，2024年增加為177件；2023年第一審審結案件數僅為16件，但2024年已增加至65件，這2個年度判決確定案件數亦高達27件，包括2023一審判決確定4件，2024年一審判決確定7件、二審判決確定5件、三審判決確定11件。

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司法院認為，從此可知，新制實施第1年因檢察官對新制尚處於摸索階段，無論是指揮員警蒐集證據或提起公訴均較為謹慎、保守，隨著各地院陸續審結案件，各地檢署逐漸熟悉國民法官案件的法庭證據呈現方式，並陸續完善偵訴銜接制度，2024年國民法官起訴案件數相較於2023年度提升約6成，2024年度審結案件也較2023年成長4倍，審檢辯已逐漸熟悉國民法官制度之訴訟運作模式。

此外，現階段國民法官法適用對象為「故意犯罪因而發生死亡結果」的重罪案件，相較於新制實施前，當事人對法院判決結果大多積極尋求上訴救濟，且案件經上級審反覆撤銷發回，使案件在審級間流連徘徊，難以定讞者亦所在多有，惟2023年、2024年一審確定的國民法官案件高達11件、二審、三審確定案件分別有5件、11件，且迄今尚無經二審、三審法院撤銷發回案例，可見國民法官案件歷經精緻的蒐證及起訴、準備程序詳盡的爭點整理、審理程序簡明易懂，且以爭點為中心的集中、迅速的證據調查及辯論後的判決結果更具說服力，也較能使檢察官、被告、辯護人較能尊重國民法官法庭之判決結果。

司法院也指出，根據司法院甫完成的「2024年一般民眾對國民法官制度認知調查」報告顯示，認同「國民法官制度能讓台灣司法變得更好」的比率達8成2，「擔任國民法官的意願」亦提高至6成1，顯示國民法官制度實施屆滿2年後，民眾對新制的認知度、認同度及參與意願均有提升。

司法院強調，未來將持續檢討制度施行狀況、完善國民法官配套機制，確保國民法官制度能夠長遠發展，讓司法更加貼近人民期待，落實國民法官制度旨在提升司法透明度，反映國民正當法律感情，增進民眾對司法的瞭解及信賴。

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