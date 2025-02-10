虐貓慣犯籌不出23萬交保金 還押看守所

台北市信義區發生重大虐貓案件，現場挖掘到許多貓屍。（動保處提供）

2025/02/10 20:48

〔記者張文川／台北報導〕台北市27歲虐貓慣犯趙育慶，前年利用女友透過網路認養貓隻後，再對貓咪施以潑熱水、引燃殺蟲劑噴火等方式，至少凌虐5隻貓咪致死，台北地檢署依違反動物保護法將2人起訴，台北地院今日開庭，趙男現仍被羈押，法官諭知他於今晚8點前得以23萬元具保停押，但趙男至期限仍覓保無著，無人前來法院幫他辦保，法官將他還押台北看守所。

台北市動保處在2023年12月18日晚間接獲民眾通報重大動物虐待案件，動保員於通報地點信義區週邊找到5具貓屍，經採樣送檢，判定貓隻遭人為虐待致死可能性極大，移送檢警偵辦，受害貓隻皆是認養而來，再陸續虐待致死並棄屍。

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檢警進一步調查發現，趙男曾因與未成年人性交遭判刑入監，也曾因虐貓而被判拘役50日，2021年10月假釋出獄，多次涉毒品案被查辦，前年11月他要求同居的莊姓女友在網路向網友領養貓咪。

趙男取得貓咪後，即以毆打、拉扯寵物肩背繩、強迫貓咪以後腳站立、用熱水潑灑、蓮蓬頭敲擊、噴灑並點火引燃油性殺蟲劑、不正常餵食等各種方式凌虐貓咪致死。

莊女同年12月報警指稱遭趙男限制行動，獲救後供出趙男的虐貓惡行，警方會同北市動保處，在趙、莊2人當時的北市同居處附近，挖掘找到5具貓屍，經專業獸醫解剖死貓遺體，發現多有大面積燙傷、生前久未進食。

檢方去年9月依虐待動物致死罪起訴，並建請對趙男從重量刑。趙男首度開庭無故未到，去年11月才到庭，法官認為他有逃亡事實，裁定羈押迄今。

法官上月開庭時，趙男自認只是觸犯輕罪，不服羈押要件，聲請具保停押，法官當時諭知18萬元交保，但趙男逾時仍籌不到保金，法官因此駁回他的交保聲請。

今日提訊他開庭，趙男雖認罪，卻說詞反覆，又稱都是莊女友連絡領養的，不是他領養的，又稱養貓沒做足功課和知識，辯稱沒有用火槍烤貓，是為了燒租屋處的螞蟻洞，不小心燒到貓；另有貓咪燙傷是因洗澡水溫沒拿捏好，有些貓洗澡時亂動他才動手，不是故意揍貓、虐貓。

法官諭知23萬元交保，趙男頻喊窮且「砍價」希望回到上次的18萬元，但法官不為所動，諭知若覓保無著即還押看守所。

法官說自己雖非動保人士，對狗、貓毛髮更是過敏，但看了卷證後，認為趙男虐貓的犯行累累，惡行相當殘忍誇張，有反覆再犯之虞，且趙男先前案件曾多次無故不出庭，經地檢署或法院通緝才到案，有逃亡事實。

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