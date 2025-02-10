高雄分屍殺人魔不認罪 高大成揭兇器可能藏匿處

高大成懷疑兇器留起來做第4件兇案可能高，兇器藏在家或住家附近，隨手可得。（記者蔡淑媛攝）

2025/02/10 19:42

〔記者蔡淑媛／台中報導〕高雄連環殺人魔張介宗涉嫌殺害3名老婦並分屍，個性狡猾不認案，由於警方一直未找到死者及頭顱，法醫高大成表示，如果找到內臟屍塊、或在家中找到大片血跡證據，能證明死亡，也能定罪，高也懷疑兇器留起來做第4件兇案可能高，兇嫌每次都帶人回家作案，因此兇器藏在家或住家附近，隨手可得再犯案。

高大成表示，目前檢警未找到死者頭顱，但是找到屍塊有有死者內臟，即代表死者死亡證劇，另如能在家中找到大片血跡，證明流血超過1000cc，也是死亡證明，過去有案例在家中地板找到血跡直徑1公尺、厚度1公分，雖未找到屍體，也代表死亡。

請繼續往下閱讀...

高大成也說，頭顱沒找到、兇器也沒找到，檢警目前未找到讓張嫌一檢斃命的證據，也就是殺人分屍的兇器，張嫌也一直不承認，這是其狡猾的地方，但他認為，張嫌每次都帶人回家殺害、分屍，兇器切割方式也差，極可能使用同一個兇器。

高大成懷疑張嫌矢口否認犯案，也可能還有其他案子未被發現，兇器也可能留下來做第4件兇案可能性高，兇器可能就藏在住家附近或是家裡的暗櫃，能隨手可得的地方，只要能找到兇器，就能採到血跡、指紋定罪。

今天檢警提訊張嫌到住處，押解返家4小時，高大成表示，把張嫌帶回家看，重建現場及問訊，觀察他的態度、是否慌張，就會進一步知道。

張介宗前科累累，在年輕時曾涉犯強暴、搶奪等罪，遭軍法判無期徒刑，1997假釋出獄，高大成說，對於張嫌出獄近30年不但是社會邊緣人且反社會人格，還惡行升級，涉嫌殺害3人分屍，這對於台灣廢死訴求的人，有必要再思考，他認為怎麼能廢除死刑，而且台灣的無期是可假釋出獄，但美國則有但書是不可假釋。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法