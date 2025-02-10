在日台人幫同胞換匯竟成警示帳戶 律師林智群揭手法：典型三方詐騙

一名在大阪工作的台灣人在網上分享遭遇換匯詐騙事件，引發討論。（資料照）

2025/02/10 20:12

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名在日本工作的台灣人近日在網上分享自己遭遇換匯詐騙事件，對方自稱也是來自台灣，到日本旅遊卻因身上日幣所剩無幾，提出兌換日幣的要求，受害人基於善意答應了對方，當場也收到對方匯入帳戶的台幣，便不疑有他，怎料之後受害者的帳戶竟然被列為警示帳戶。對此，律師林智群直言，這就是典型的「三方詐騙」，提醒民眾在外要多加注意，不要隨便把自己的銀行帳號給陌生人。

一名男網友9日在Dcard日本旅遊版發文，表示自己是在大阪工作的台灣人，去年12月他和老婆到難波逛街，遇到一名看上去20多歲的男生攀談，對方說自己也是台灣人，到日本玩一週，但身上的日幣快用光了，詢問能否跟他換一點錢，他再匯台幣到原PO台灣的帳戶。

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原PO答應了對方，也當場收到對方匯來的錢，怎料2個禮拜前，台灣的家人接到派出所電話，要求原PO去說明，「後來了解到就是當初跟我換錢的那個男生匯的錢有問題，導致我的台幣帳戶現在變成警示帳戶。我現在還得請假回台灣處理這件事情，搞得我現在超級焦慮的，只要遇到路上找我搭話的，我第一個想法就是『你是不是又想到什麼新方法來坑我了？』」

對此，林智群在臉書發文表示，「這個是典型的三方詐騙。a先騙b，希望他給2萬元日幣現金，說會匯款到b台幣帳戶，取得2萬日幣+b的銀行帳號。a騙c，要求c匯款新台幣4316元到b銀行帳號。c被騙錢，當然告匯款帳戶的持有人b。a拿到日幣2萬元跑掉了。」

林智群提醒，「要換匯，建議當場用現金（日幣）換現金（新台幣），不要把自己的銀行帳號提供給陌生人，就算是『沒有』提供密碼，對方還是可以搞你。」

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