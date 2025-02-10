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    合歡山鳶峰路段 賓士轎車衝破護欄墜谷

    余姓駕駛被送上救護車，準備送醫院救治。（民眾提供）

    余姓駕駛被送上救護車，準備送醫院救治。（民眾提供）

    2025/02/10 18:57

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕台14甲線合歡山鳶峰路段，下午有部賓士轎車突失控衝破護欄墜谷，墜落在距路面近200公尺深的山谷，所幸車子被1棵樹擋住，60歲駕駛自己打電話報案求援，消防人員和神鷹山區搜救隊員，以繩索降到事故現場，該駕駛意識清楚，僅稱胸口疼痛，疑因恍神，未注意彎道而衝破護欄墜落山谷，消防人員已將他送醫院救治。

    該起墜谷的意外發生在下午1點多，1部由60歲余姓男子所駕駛的黑色賓士轎車，從合歡山往清境方向行駛，行經仁愛鄉台14甲線23.7K鳶峰路段，突然失控衝向對向車道，並撞破護欄墜谷。

    當時有路人目擊該轎車衝破護欄墜谷，立即打119報案，而余姓男子後來也在墜谷後打電話求援，南投縣消防局調派仁愛、中心碑消防分隊人車上山救援，同時間神鷹山區搜救隊也接獲通知趕赴現場。據透露，余男隻身開車下山，轎車墜落離路面近200公尺深的山谷，而搜救人員以繩索垂降，發現余男的轎車被1棵樹卡住，車子仍保持正面。

    消防人員表示，余男四肢都沒有受傷，只表達胸部撞到而有疼痛不適，而他當時是因恍神未注意彎道，因此車子直直衝向對向，撞擊力強大再衝破護欄墜落山谷。

    據了解，余男並未酒駕，酒測值為0，肇事原因由警方調查釐清中。

    余姓賓士轎車駕駛，疑因恍神在台14甲線鳶峰路段的彎道，車子衝向對向再撞破護欄墜谷。（民眾提供）

    余姓賓士轎車駕駛，疑因恍神在台14甲線鳶峰路段的彎道，車子衝向對向再撞破護欄墜谷。（民眾提供）

    台14甲線23.7K處的護欄被撞破。（民眾提供）

    台14甲線23.7K處的護欄被撞破。（民眾提供）

    消防人員以繩索垂降，準備救援墜谷的轎車駕駛。（民眾提供）

    消防人員以繩索垂降，準備救援墜谷的轎車駕駛。（民眾提供）

    搜救人員合力拉繩索，將墜谷的余姓駕駛拉上路面再送醫。（民眾提供）

    搜救人員合力拉繩索，將墜谷的余姓駕駛拉上路面再送醫。（民眾提供）

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